Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 05:05 | Обновлено 21 октября 2025, 05:41
144
0

Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры

Криворожская команда опровергла прогноз коуча и опережает Шахтер и Динамо

21 октября 2025, 05:05 | Обновлено 21 октября 2025, 05:41
144
0
Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Перед началом сезона 2025/26 тренер Юрий Вернидуб, уходя с должности наставника Кривбасса, попытался спрогнозировать, какая судьба ждет криворожский клуб:

«Уходит 8 игроков, вектор будет на молодежь. Это совсем другой проект, будет борьба за выживание. А я этого не хочу. Возможно, я ошибаюсь, не знаю».

Однако реальность оказалась совсем другой, и Вернидуб, находящийся сейчас без работы, ошибся в прогнозах.

Кривбасс под руководством Патрика ван Леувена после 9 туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер и Динамо.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кривбасс 9 6 1 2 18 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 19
2 Шахтер Донецк 9 5 3 1 15 - 8 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 18
3 Динамо Киев 9 4 5 0 23 - 12 26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 17
4 ЛНЗ 9 5 2 2 10 - 7 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 17
5 Полесье 9 5 1 3 14 - 8 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 16
6 Металлист 1925 9 4 4 1 12 - 6 25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 16
7 Колос Ковалевка 9 4 2 3 8 - 7 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 14
8 Оболонь 9 3 4 2 9 - 9 25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 13
9 Заря 9 3 3 3 12 - 11 24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 12
10 Карпаты Львов 9 2 5 2 15 - 15 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 11
11 Кудровка 9 3 2 4 13 - 15 26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 11
12 Верес 9 2 3 4 7 - 10 24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 9
13 Александрия 9 2 2 5 10 - 16 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ 8
14 Эпицентр 9 2 0 7 11 - 17 24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
15 Рух Львов 9 2 0 7 7 - 18 25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 6
16 Полтава 9 1 1 7 6 - 19 26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 4
Полная таблица

По теме:
Динамо начало продажу билетов на матч с Кривбассом. Какова цена?
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Он подошел и сразу же извинился»
Началась продажа билетов на суперматч УПЛ между Шахтером и Динамо
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
Футбол | 21 октября 2025, 03:53 0
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа

Влада Зинченко провела вечер в одном из лучших ресторанов Барселоны

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20.10.2025, 06:22
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Футбол | 20.10.2025, 23:31
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 4
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 6
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Фабио Уордли дал дерзкое обещание Усику. Паркер себе такого не позволял
Фабио Уордли дал дерзкое обещание Усику. Паркер себе такого не позволял
19.10.2025, 00:11 3
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем