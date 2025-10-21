Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры
Криворожская команда опровергла прогноз коуча и опережает Шахтер и Динамо
Перед началом сезона 2025/26 тренер Юрий Вернидуб, уходя с должности наставника Кривбасса, попытался спрогнозировать, какая судьба ждет криворожский клуб:
«Уходит 8 игроков, вектор будет на молодежь. Это совсем другой проект, будет борьба за выживание. А я этого не хочу. Возможно, я ошибаюсь, не знаю».
Однако реальность оказалась совсем другой, и Вернидуб, находящийся сейчас без работы, ошибся в прогнозах.
Кривбасс под руководством Патрика ван Леувена после 9 туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер и Динамо.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кривбасс
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|19
|2
|Шахтер Донецк
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|18
|3
|Динамо Киев
|9
|4
|5
|0
|23 - 12
|26.10.25 18:00 Динамо Киев - Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|17
|4
|ЛНЗ
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|17
|5
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье
|16
|6
|Металлист 1925
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|25.10.25 13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк
|16
|7
|Колос Ковалевка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|14
|8
|Оболонь
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|25.10.25 18:00 Оболонь - Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев
|13
|9
|Заря
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|24.10.25 18:00 Верес - Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка
|12
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|11
|11
|Кудровка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|26.10.25 15:30 Шахтер Донецк - Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|11
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|24.10.25 18:00 Верес - Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка
|9
|13
|Александрия
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ
|8
|14
|Эпицентр
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|24.10.25 15:30 Александрия - Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|15
|Рух Львов
|9
|2
|0
|7
|7 - 18
|25.10.25 15:30 Карпаты Львов - Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр
|6
|16
|Полтава
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|26.10.25 13:00 Полтава - Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава
|4
