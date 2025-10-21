Вернидуб прогнозировал: Кривбасс будет бороться за выживание. А они лидеры

Перед началом сезона 2025/26 тренер Юрий Вернидуб, уходя с должности наставника Кривбасса, попытался спрогнозировать, какая судьба ждет криворожский клуб:

«Уходит 8 игроков, вектор будет на молодежь. Это совсем другой проект, будет борьба за выживание. А я этого не хочу. Возможно, я ошибаюсь, не знаю».

Однако реальность оказалась совсем другой, и Вернидуб, находящийся сейчас без работы, ошибся в прогнозах.

Кривбасс под руководством Патрика ван Леувена после 9 туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер и Динамо.

Турнирная таблица УПЛ