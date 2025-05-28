ВЕРНИДУБ: «Из Кривбасса уйдет 8 игроков, это будет борьба за выживание»

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал, почему уходит со своей должности, а также рассказал о ситуации в криворожском клубе:

«Вы же сами видели, какая была атака со всех сторон на меня. Можете ли вы поверить, что я, будучи главным тренером Кривбасса, ездил за спиной к президенту и о чем-то договаривался, о работе в других клубах? Это начало влиять.

Парни дальше не имеют контрактов, 8 человек – это непросто. Но мы справлялись. Хочу сказать, что я очень недоволен вторым кругом. Если бы мы взяли очки с Вересом и Ингульцем, то уже давно были бы в четверке. Но футбол – это так, здесь никогда не знаешь, откуда придет.

Так, если мы сейчас в пятерке, это уже говорит о чем-то. Даже после третьего места – первая пятерка (с тем ресурсом, который у нас есть) – это хороший результат. Я доволен парнями, у меня нет претензий ни к одному.

Если бы вышли в еврокубки, остался бы в Кривбассе? Нет, я бы подарил этот результат преемнику. Я все равно не остался бы. Очень хотел уйти, оставив подарок в виде выхода в Лигу конференций, пусть даже с первых раундов, но не получилось.

Когда принял решение уйти? Я понял это еще после первого круга, когда мы проводили сборы и много говорили. Я видел, что вектор меняется. Президент – золотой человек, у меня к нему нет вопросов. Он помог мне в тяжелый момент. Я сделал все, что мог со своей стороны.

Я понял, что будет тяжело. У меня есть амбиции, энергия, жажда побед. Но если летом будет смена состава – уходит 8 игроков, вектор будет на молодежь. Это совсем другой проект, будет борьба за выживание. А я этого не хочу. Возможно, я ошибаюсь, не знаю.

С зимы я не получал ни одного футболиста на просмотр. А у нас и так мало футболистов. Из 20 игроков и 3 вратарей – 4 молодых, есть иностранцы, и это моя позиция – брать только молодых и развивать их, чтобы клуб мог зарабатывать дивиденды. Это был мой вектор и в Зоре, и в Шерифе.

Было много факторов, я не хочу об этом говорить. Это лучше спросить у руководства, мы все вместе держались. Доработали, никто никуда не уехал. Оставил команду только Маттео Аморозо, который был не готов к этому. Глейкер Мендоса вернулся, но он травмирован, поэтому не участвовал в последних матчах.

Парни – молодцы, выдержали давление. Были и тревоги, и все остальное. Мы держались вместе с болельщиками и городом. Кривбассу нужно играть в своем городе, я иначе не вижу.

Да, я дал слово президенту не вести переговоры до конца сезона, и я это соблюдал. Было несколько звонков от агентов и предложений за границей, но я их отвергал. Сказал, что не поеду, разве что после января 2026 года, когда мне исполнится 60 лет. Да, сейчас контракт заканчивается 30 июня. Возможно, завтра кто-то позвонит – я уже могу смело брать трубку, я свое слово выдержал.

Какой проект интересует? Хочу серьезный проект с амбициозным клубом, который ставит самые высокие задачи. Я дважды брал бронзу в Украине, дважды золото в Молдове, золото в Беларуси. Хочу в Украине чего-то добиться.

Я пришел в Кривбасс не за контрактом или статусом. Увидел здесь настоящий дух, неравнодушных людей и команду, с которой можно строить результат не за счет громких имен, а за счет характера. Порядок и дисциплина побеждают класс.

Есть ли в Кривбассе игроки, близкие к сборной Украины? Да, есть. Например, Кузик может играть где угодно – как атакующий игрок и как защитник. Микитишин – тоже перспективный. Просто ему не повезло с травмой, но в следующем году он будет основным, знаю его характер, как у Малиновского.

В целом очень интересный чемпионат, не хуже, чем в других странах. Только из-за тревог и остановок игр мы не видим полного потенциала. Если бы не это, чемпионат был бы еще сильнее».