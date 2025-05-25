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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 21:19 | Обновлено 25 мая 2025, 22:01
1648
5

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я провел последний матч во главе Кривбасса»

59-летний специалист подтвердил свой уходи из криворожского клуба

25 мая 2025, 21:19 | Обновлено 25 мая 2025, 22:01
1648
5
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я провел последний матч во главе Кривбасса»
Юрий Вернидуб

25 мая криворожский Кривбасс сыграл вничью с Полесьем (1:1) в матче последнего, 30-го тура УПЛ 2024/25.

После завершения встречи 59-летний специалист Юрий Вернидуб подтвердил, что уходит из криворожского клуба:

«Я хотел бы сказать несколько слов. Я пришел в Кривбасс не за контрактом или статусом. Я пришел в Кривбасс, потому что увидел тут настоящую душу, потому что увидел неравнодушных людей. Я увидел команду, с котором можно сделать результат не за счет громких имен, а за счет характера.

Мы вместе видели многое: и победы, и поражения. Но вместе мы прошли больше. Мы проходили вместе с болельщиками и фанаты войну. Я хочу пожелать, чтобы это поскорее завершилось. Мы пережили обстрелы, тревоги, прилеты, нестабильность. Многое что пережили.

Но я хочу поблагодарить за это своих игроков, работников клуба, болельщиков и город Кривой Рог. Я думаю, что, действительно, сегодня я провел последний матч во главе Кривбасса. Будем так говорить. Я не вижу в этом ничего страшного. Я хочу только пожелать команде двигаться вперед. Быть всегда в пятерке, это самое главное.

Я иду не из-за того, что я разочаровался. Поверьте мне, нет. Я очень люблю этот клуб. Единственное, что прошу – пожалуйста, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, все у вас получится. У вас все впереди».

Вернидуб возглавил Кривбасс в 2022 году. В сезоне УПЛ 2024/25 команда заняла пятое место с 47 очками и не сумела попасть в еврокубки.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Даниил Агарков Источник: YouTube
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Комментарии 5
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Saltovka
И вацка красиво послал. Браво Юра!
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+1
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SenkivLGBT
Сказал,что Вацко гнилой..И он никогда не пожмет ему руку..Это кратко 
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0
Phantom
Дякую ЮМ за чудові три сезони, успіхів у наступній команді
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0
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