Названо, какие футболисты покинут Кривбасс в летнее межсезонье
Главный тренер Юрий Вернидуб попрощался с командой после сезона
Главный тренер «Кривбаса» Юрий Вернидуб покинул клуб, объясняя свое решение тем, что команда, из которой уйдет много игроков, больше не соответствует его амбициям.
В летнее межсезонье «Кривбас» могут покинуть сразу 8 футболистов. Среди вероятных кандидатов на уход — Дмитрий Хомченовский, Андрей Клещук, Максим Лунёв, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко и Даниэль Соса, а также Егор Твердохлеб.
Лучший бомбардир «Кривбаса» в сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб имеет несколько предложений как из Украины, так и из европейских клубов. Он склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за границей, вероятно, в одном из клубов Польши, откуда поступало предложение для Твердохлиба еще летом 2024 года, когда он выступал за «Минай». Однако тогда трансфер не состоялся из-за отказа самого футболиста.
Криворожский «Кривбас» занял 5-е место в УПЛ, набрав 47 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Интер» интересуется украинцем
Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду