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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 05:41 | Обновлено 28 мая 2025, 06:30
414
0

Названо, какие футболисты покинут Кривбасс в летнее межсезонье

Главный тренер Юрий Вернидуб попрощался с командой после сезона

28 мая 2025, 05:41 | Обновлено 28 мая 2025, 06:30
414
0
Названо, какие футболисты покинут Кривбасс в летнее межсезонье
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбаса» Юрий Вернидуб покинул клуб, объясняя свое решение тем, что команда, из которой уйдет много игроков, больше не соответствует его амбициям.

В летнее межсезонье «Кривбас» могут покинуть сразу 8 футболистов. Среди вероятных кандидатов на уход — Дмитрий Хомченовский, Андрей Клещук, Максим Лунёв, Андрей Понедельник, Юрий Вакулко и Даниэль Соса, а также Егор Твердохлеб.

Лучший бомбардир «Кривбаса» в сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб имеет несколько предложений как из Украины, так и из европейских клубов. Он склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за границей, вероятно, в одном из клубов Польши, откуда поступало предложение для Твердохлиба еще летом 2024 года, когда он выступал за «Минай». Однако тогда трансфер не состоялся из-за отказа самого футболиста.

Криворожский «Кривбас» занял 5-е место в УПЛ, набрав 47 очков.

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Николай Степанов Источник: UA-Football
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