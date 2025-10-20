Англия20 октября 2025, 22:02 |
348
0
Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ
Большее количество матчей в своем активе имеют только четверо украинцев
20 октября 2025, 22:02 |
348
0
Егор Ярмолюк настиг Андрея Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ.
Произошло это в матче 8-го тура, в котором Брентфорд играет на выезде из Вест Хэм Юнайтед.
Этот матч стал для Ярмолюка 66-м в АПЛ. По этому показателю он теперь делит 5 место с Андреем Ярмоленко.
Лишь четверо украинцев сыграли больше Егора Ярмолюка количество матчей в АПЛ: Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (115), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).
Матчи украинцев в АПЛ
- 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
- 115 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 66 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2025, 19:59 65
Команда Бартуловича могла вклиниться между «Шахтером» и «Динамо», но не в этот раз
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 35
У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»
Футбол | 20.10.2025, 23:08
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Комментарии 0
Популярные новости
19.10.2025, 20:01 26
20.10.2025, 08:02 5
19.10.2025, 08:17 6
18.10.2025, 19:55 145
18.10.2025, 18:31 20
19.10.2025, 06:23 12
18.10.2025, 22:40 4
18.10.2025, 23:17