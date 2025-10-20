Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Большее количество матчей в своем активе имеют только четверо украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк настиг Андрея Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 8-го тура, в котором Брентфорд играет на выезде из Вест Хэм Юнайтед.

Этот матч стал для Ярмолюка 66-м в АПЛ. По этому показателю он теперь делит 5 место с Андреем Ярмоленко.

Лишь четверо украинцев сыграли больше Егора Ярмолюка количество матчей в АПЛ: Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (115), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).

Матчи украинцев в АПЛ

  • 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
  • 115 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулверхэмптон)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 66 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Вест Хэм Егор Ярмолюк Вест Хэм - Брентфорд Андрей Ярмоленко
