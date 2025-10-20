Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ

Егор Ярмолюк настиг Андрея Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ.

Произошло это в матче 8-го тура, в котором Брентфорд играет на выезде из Вест Хэм Юнайтед.

Этот матч стал для Ярмолюка 66-м в АПЛ. По этому показателю он теперь делит 5 место с Андреем Ярмоленко.

Лишь четверо украинцев сыграли больше Егора Ярмолюка количество матчей в АПЛ: Александр Зинченко (148), Виталий Миколенко (115), Олег Лужный (81) и Илья Забарный (78).

Матчи украинцев в АПЛ