  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 21:42 |
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки

Скрипник дал важный совет своей команде перед матчем

20 октября 2025, 21:42 |
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
ФК Заря. Филипп Будковский

Лидер «Зари» Филипп Будковский рассказал, как команде удалось сравнять счет в матче с «Динамо» и отобрать очки.

«Скрипник перед матчем акцентировал нам на том, что мы можем играть в свой футбол и добывать очки. А еще сказал, что у динамовцев тоже есть проблемы – после гола они останавливаются. Чем мы и воспользовались: начали больше нагнетать и забили мяч в ответ», – отметил Будковский.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.

Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
