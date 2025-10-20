Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки

Лидер «Зари» Филипп Будковский рассказал, как команде удалось сравнять счет в матче с «Динамо» и отобрать очки.

«Скрипник перед матчем акцентировал нам на том, что мы можем играть в свой футбол и добывать очки. А еще сказал, что у динамовцев тоже есть проблемы – после гола они останавливаются. Чем мы и воспользовались: начали больше нагнетать и забили мяч в ответ», – отметил Будковский.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.