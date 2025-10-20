Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц
Испания
20 октября 2025, 19:10 |
750
0

Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц

Трент Александер-Арнольд провел тренировку с командой

20 октября 2025, 19:10 |
750
0
Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

27-летний фланговый защитник Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».

Футболист провёл первое занятие с командой после травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги, полученной в матче первого тура Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

Другие игроки, находящиеся в лазарете клуба: Себальос, Хесейн, Карвахаль и Рюдигер – продолжают процесс восстановления.

Следующим соперником мадридской команды станет «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. Встреча состоится 22 октября на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00.

ФОТО. Александер-Арнольд готовится к следующему поединку

По теме:
Праздник удался: матч с Жироной стал юбилейным для защитника Барселоны
Мадридский Реал по собственной инициативе сыграл против украинского клуба
Дембеле вернулся, где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч ЛЧ
Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ювентус Лига чемпионов Реал - Ювентус
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Бокс | 20 октября 2025, 08:02 5
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле

Александр может провести поединок в кулачных боях

Зашквар от ФИФА. Организация приняла решение в отношении россиян
Футбол | 20 октября 2025, 20:02 2
Зашквар от ФИФА. Организация приняла решение в отношении россиян
Зашквар от ФИФА. Организация приняла решение в отношении россиян

Представителей рф ввели в комитеты

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20.10.2025, 17:41
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Футбол | 20.10.2025, 09:10
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
18.10.2025, 23:35 6
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем