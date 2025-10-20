Звездный футболист Реала вернулся в общую группу. Он не играл месяц

27-летний фланговый защитник Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам в общей группе мадридского «Реала».

Футболист провёл первое занятие с командой после травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги, полученной в матче первого тура Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

Другие игроки, находящиеся в лазарете клуба: Себальос, Хесейн, Карвахаль и Рюдигер – продолжают процесс восстановления.

Следующим соперником мадридской команды станет «Ювентус» в третьем туре Лиги чемпионов. Встреча состоится 22 октября на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00.

ФОТО. Александер-Арнольд готовится к следующему поединку