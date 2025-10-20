Клуб детства: защитник сборной Англии отыграл юбилейный матч за Челси

Фланговый защитник Рис Джеймс отметил 200-й матч в составе родного клуба – лондонского «Челси».

25-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 8-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест», который стал для него юбилейным. В итоге Рис забил в ворота соперника, а «аристократы» одержали победу со счетом 3:0.

Джеймс – воспитанник и капитан «Челси», который за 200 матчей оформил 15 голов и 26 результативных передач.

Вместе с «синими» Рис завоевал пять европейских трофеев, включая Лигу чемпионов сезона 2020/21.