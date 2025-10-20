Динамо существенно расширило квоту болельщиков на матчах
Отныне на матчи киевлян будут пускать почти втрое больше зрителей
Киевское «Динамо» сообщило на официальных страницах клуба об увеличении квоты болельщиков на домашних матчах команды.
Теперь на играх Премьер-лиги и Кубка Украины, которые проходят на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, смогут присутствовать 4333 зрителя.
Увеличение квоты стало возможным благодаря проведенным техническим работам, которые позволили расширить площадь укрытия и обеспечить соответствие всем требованиям безопасности.
Решение принято после согласования со всеми ответственными органами и основано на Дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.
Ранее на трибуны стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского допускалось 1800 болельщиков.
Первым матчем «Динамо», который сможет посетить большее количество фанатов, станет игра 10-го тура УПЛ против «Кривбасса», которая состоится 26 октября в 18:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумма значительно меньше той, которую хочет получить Ефим
9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября