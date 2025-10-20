Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо существенно расширило квоту болельщиков на матчах
Чемпионат Украины
20 октября 2025, 18:09 | Обновлено 20 октября 2025, 18:34
329
0

Отныне на матчи киевлян будут пускать почти втрое больше зрителей

ФК Динамо Киев. Стадион Динамо им. Валерия Лобановского

Киевское «Динамо» сообщило на официальных страницах клуба об увеличении квоты болельщиков на домашних матчах команды.

Теперь на играх Премьер-лиги и Кубка Украины, которые проходят на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, смогут присутствовать 4333 зрителя.

Увеличение квоты стало возможным благодаря проведенным техническим работам, которые позволили расширить площадь укрытия и обеспечить соответствие всем требованиям безопасности.

Решение принято после согласования со всеми ответственными органами и основано на Дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

Ранее на трибуны стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского допускалось 1800 болельщиков.

Первым матчем «Динамо», который сможет посетить большее количество фанатов, станет игра 10-го тура УПЛ против «Кривбасса», которая состоится 26 октября в 18:00.

По теме:
Эксперт: «Если тренер Динамо хочет всех высмеять... У них 5 ничьих подряд»
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Денис ПОПОВ: «Сложно сказать, что происходит с Динамо. Это не случайно»
Динамо Киев болельщики стадион Динамо им. Валерия Лобановского Динамо - Кривбасс
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
