Динамо существенно расширило квоту болельщиков на матчах

Киевское «Динамо» сообщило на официальных страницах клуба об увеличении квоты болельщиков на домашних матчах команды.

Теперь на играх Премьер-лиги и Кубка Украины, которые проходят на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, смогут присутствовать 4333 зрителя.

Увеличение квоты стало возможным благодаря проведенным техническим работам, которые позволили расширить площадь укрытия и обеспечить соответствие всем требованиям безопасности.

Решение принято после согласования со всеми ответственными органами и основано на Дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

Ранее на трибуны стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского допускалось 1800 болельщиков.

Первым матчем «Динамо», который сможет посетить большее количество фанатов, станет игра 10-го тура УПЛ против «Кривбасса», которая состоится 26 октября в 18:00.