Украина. Премьер лига20 октября 2025, 17:59 | Обновлено 20 октября 2025, 18:34
534
0
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»
Игрок забил в ворота Исландии
20 октября 2025, 17:59 | Обновлено 20 октября 2025, 18:34
534
0
Хавбек Шахтера Олег Очеретько в матче сборной Украины против Исландии (5:3) забил свой первый мяч в составе национальной команды.
«Первый гол за сборную? Конечно, в шоке был. В тот момент перед ударом кричу Бондаренко – дай передачу! Сперва не понял, что случилось. Все очень волновались в этом матче».
«С Исландией была напряженная встреча», – сказал Очеретько.
Игрок в нынешнем сезоне стал основным в Шахтере и стал получать вызов в национальную команду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2025, 06:22 6
Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»
Футбол | 20 октября 2025, 18:29 9
Цыганик не думает, что тренер сейчас покинет команду
Футбол | 20.10.2025, 17:29
Футбол | 20.10.2025, 03:59
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Комментарии 0
Популярные новости
20.10.2025, 13:17 2
19.10.2025, 08:55 8
18.10.2025, 19:55 141
19.10.2025, 08:17 6
18.10.2025, 22:40 4
18.10.2025, 17:24
18.10.2025, 18:31 19
18.10.2025, 18:49 27