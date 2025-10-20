Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 17:59 | Обновлено 20 октября 2025, 18:34
Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»

Игрок забил в ворота Исландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Хавбек Шахтера Олег Очеретько в матче сборной Украины против Исландии (5:3) забил свой первый мяч в составе национальной команды.

«Первый гол за сборную? Конечно, в шоке был. В тот момент перед ударом кричу Бондаренко – дай передачу! Сперва не понял, что случилось. Все очень волновались в этом матче».

«С Исландией была напряженная встреча», – сказал Очеретько.

Игрок в нынешнем сезоне стал основным в Шахтере и стал получать вызов в национальную команду.

