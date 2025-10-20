Очеретько о голе за сборную Украины: «Кричу – Бондаренко, дай передачу»

Хавбек Шахтера Олег Очеретько в матче сборной Украины против Исландии (5:3) забил свой первый мяч в составе национальной команды.

«Первый гол за сборную? Конечно, в шоке был. В тот момент перед ударом кричу Бондаренко – дай передачу! Сперва не понял, что случилось. Все очень волновались в этом матче».

«С Исландией была напряженная встреча», – сказал Очеретько.

Игрок в нынешнем сезоне стал основным в Шахтере и стал получать вызов в национальную команду.