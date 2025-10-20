Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень рады, что смогли взять три очка»

Украинский вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков прокомментировал матч девятого тура УПЛ, в котором его команда со счетом 2:1 одолела «Рух»:

– На «Арене Львов» всегда сложно играть. «Рух» – очень неудобный соперник для нас. Но, слава Богу, удалось удержать победу. Продолжаем работать дальше, чтобы радовать наших болельщиков и самих себя.

– Концовка действительно получилась нервной?

– Да, но мы еще могли забить в контратаке. Всегда сложно, когда на последних минутах защищаешь результат – немного нервно, ведь очень хочется победить. В нашем чемпионате часто случаются такие матчи: команда, которая проигрывает, идет вперед, а та, что выигрывает – удерживает счет. Для нас это очень важные зачетные очки, ведь чемпионат сейчас в самом разгаре.

– Такого матча во Львове и ожидали или что-то удивило?

– Мы пересмотрели много матчей «Руха» и хорошо понимали, что это интенсивная, агрессивная команда. Их последние результаты говорят сами за себя: победы над «Полесьем» дома и над «Колосом» на выезде. Мы четко осознавали, куда едем. Очень рады, что смогли взять три очка, ведь раньше во Львове еще не побеждали.