Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»
Украина. Первая лига
20 октября 2025, 12:37 | Обновлено 20 октября 2025, 12:38
149
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»

Главный тренер «Виктории» прокомментировал поражение в матче с «Ингульцом»

20 октября 2025, 12:37 | Обновлено 20 октября 2025, 12:38
149
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»
ФК Виктория Сумы. Анатолий Бессмертный

В матче 12-го тура Первой лиги «Виктория» со счетом 2:4 проиграла «Ингульцу». Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный дал оценку действиям своих подопечных.

«Я считаю, что зрителям было интересно смотреть эту игру. Играли два хороших соперника. Не могу сказать, что наша команда играла плохо, но мы совершили ошибки, можно сказать, детские, которыми воспользовался Ингулец. Поздравляю их с победой.

Во втором тайме мы уже начали рисковать, потому что на первой минуте пропустили мяч. И уже команде нужно было исправлять игру. И где-то начались такие ошибки, за которые нас наказали. Потому что мы уже начали спешить, и где-то неадекватно реагировать на ситуацию. Командная игра в плане отбора, в плане переходов, была немного испорчена.

Кубковая игра с Ингульцом через неделю? Я не могу сказать, что через призму этого матча будем к ней подходить. Все матчи разные. Увидим.

Состояние газона? Нормальное состояние газона. Он одинаков для двух команд, и мяч ходил. Так что нормально. Несмотря на то, что уже столько дождь шел. Но я считаю – нормальный газон для хорошего футбола, можно играть», – сказал Анатолий Бессмертный.

По теме:
Черноморец-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский вингер покинул Динамо из-за недостатка игровой практики
Нападающий Вереса: «Получил больше удовольствия от игры, чем ожидал»
Василий Кобин чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Футбол | 20 октября 2025, 11:59 22
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Кудровка – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Харьковчане претендуют на высокие места в таблице

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20 октября 2025, 10:10 26
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал

У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»

Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Футбол | 20.10.2025, 12:25
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Триумф Марокко U20, шок для Ливерпуля, хет-трик Месси, гонка Ферстаппена
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20.10.2025, 07:02
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19.10.2025, 16:13
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 12
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 25
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем