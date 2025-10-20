БЕССМЕРТНЫЙ: «Начали спешить и неадекватно реагировать на ситуацию»

В матче 12-го тура Первой лиги «Виктория» со счетом 2:4 проиграла «Ингульцу». Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный дал оценку действиям своих подопечных.

«Я считаю, что зрителям было интересно смотреть эту игру. Играли два хороших соперника. Не могу сказать, что наша команда играла плохо, но мы совершили ошибки, можно сказать, детские, которыми воспользовался Ингулец. Поздравляю их с победой.

Во втором тайме мы уже начали рисковать, потому что на первой минуте пропустили мяч. И уже команде нужно было исправлять игру. И где-то начались такие ошибки, за которые нас наказали. Потому что мы уже начали спешить, и где-то неадекватно реагировать на ситуацию. Командная игра в плане отбора, в плане переходов, была немного испорчена.

Кубковая игра с Ингульцом через неделю? Я не могу сказать, что через призму этого матча будем к ней подходить. Все матчи разные. Увидим.

Состояние газона? Нормальное состояние газона. Он одинаков для двух команд, и мяч ходил. Так что нормально. Несмотря на то, что уже столько дождь шел. Но я считаю – нормальный газон для хорошего футбола, можно играть», – сказал Анатолий Бессмертный.