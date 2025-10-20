«Нет Шевченко и S1mple?»: Неймар потроллил NAVI после поражения

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на победу бразильской команды по киберспорту FURIA над украинской командой Natus Vincere (NAVI) в финальном поединке турнира по Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025 года.

33-летний бразилец пришел в комментарии под постом NAVI в социальной сети Twitter (X), вспомнив и Андрея Шевченко, и Александра «S1mple» Костылева. На первой карте Mirage украинцы побеждали со счетом 7:1, после чего в социальной сети появился легендарный мем BRA71L (скрин – Прим.ред.).

«Нет Шевченко или S1mple? Вот это ярость! Чемпионы», – потроллил Неймар украинскую команду под их постом по итогу финала.

Мэм BRA71L давно известен в футбольном сообществе после того, как на домашнем для Бразилии чемпионате мира 2014 года сборная Германии одержала сумасшедшую победу со счетом 7:1.

Вероятно, Неймар вспомнил о Шевченко и «S1mple», потому что легендарный украинский футболист играл под 7-м номером, а украинского киберспортмена Александра связывают с первым (GOAT, №1, лучший в киберспорте).

Украинская команда NAVI проиграла со счетом 2:3 в финале Thunderpick World Championship 2025.