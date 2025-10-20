Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 12:37 | Обновлено 20 октября 2025, 12:41
«Нет Шевченко и S1mple?»: Неймар потроллил NAVI после поражения

Бразильский футболист оставил шутливый комментарий в социальной сети

«Нет Шевченко и S1mple?»: Неймар потроллил NAVI после поражения
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на победу бразильской команды по киберспорту FURIA над украинской командой Natus Vincere (NAVI) в финальном поединке турнира по Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025 года.

33-летний бразилец пришел в комментарии под постом NAVI в социальной сети Twitter (X), вспомнив и Андрея Шевченко, и Александра «S1mple» Костылева. На первой карте Mirage украинцы побеждали со счетом 7:1, после чего в социальной сети появился легендарный мем BRA71L (скрин – Прим.ред.).

«Нет Шевченко или S1mple? Вот это ярость! Чемпионы», – потроллил Неймар украинскую команду под их постом по итогу финала.

Мэм BRA71L давно известен в футбольном сообществе после того, как на домашнем для Бразилии чемпионате мира 2014 года сборная Германии одержала сумасшедшую победу со счетом 7:1.

Вероятно, Неймар вспомнил о Шевченко и «S1mple», потому что легендарный украинский футболист играл под 7-м номером, а украинского киберспортмена Александра связывают с первым (GOAT, №1, лучший в киберспорте).

Украинская команда NAVI проиграла со счетом 2:3 в финале Thunderpick World Championship 2025.

NAVI были в шаге от триумфа. FURIA – чемпион Thunderpick WC по CS2
Бразильский игрок Legacy получил свой первый MVP-трофей в карьере
NAVI – FURIA. Thunderpick WC. Гранд-финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неймар Андрей Шевченко Natus Vincere (NAVI) киберспорт Counter-Strike Thunderpick
Оксана Баландина Источник
