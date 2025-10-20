Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Диего Марадона – воплощение духа и стиля 80-х и начала 90-х

Взглянуть на Диего Марадону по-новому...

ФОТО. Диего Марадона – воплощение духа и стиля 80-х и начала 90-х
Instagram. Диего Марадона

Известный Instagram-аккаунт CulturFits, посвященный моде и эстетике прошлого, опубликовал подборку архивных кадров с Диего Армандо Марадоной, назвав его «воплощением духа и стиля 80-х и начала 90-х».

«Неаполь, 80-е: футбол, слава, блеск и хаос. Белый порошок, ужины со звездами и мафиози, культ, близкий к поклонению святым – жизнь Диего Армандо Марадоны в то время стала отражением эпохи, где спорт переплетался с модой, а стиль – с безумием.

Глядя на его образы сегодня, невозможно не признать: Марадона был символом своего времени. Он носил шелковые рубашки, яркие футболки, жилеты с орнаментами, меховые куртки и костюмы из ацетата, превращая каждый выход в публичное событие.

На поле он был божественен, а за его пределами – икона стиля, уверенный в себе, свободный и дерзкий. В каждом наряде – частица того самого Неаполя: контрастного, громкого, живого.

Марадона сумел не просто выиграть чемпионат мира – он стал культурным феноменом, человеком, чья мода и харизма до сих пор вдохновляют поколения», – пишет медиа.

Диего Марадона Наполи сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу
Источник: Instagram
