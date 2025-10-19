Взял 14-й трофей. Определены победители турниров ATP в Стокгольме и Алматы

Норвежец Каспер Рууд (ATP 12) завоевал титул на турнире ATP 250 в Стокгольме, уверенно обыграв в финале француза Уго Умбера (ATP 25).

Рууд оформил победу со счетом 6:2, 6:3, затратив на матч всего 1 час 8 минут. Норвежец полностью контролировал игру, сделав 3 брейка, и не оставил сопернику никаких шансов.

Для Рууда это второй трофей в сезоне 2025 года и 14-й в карьере на турнирах ATP, всего он сыграл 26 финалов.

Спортсмен без флага Даниил Медведев (ATP 14) стал чемпионом турнира ATP 250 в Алматы, обыграв в финале француза Корентена Муте (ATP 41) в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 38 минут.

ATP 250. Стокгольм (Швеция)

Финал. 19 октября 2025. Хард

Каспер Рууд (Норвегия) [2] – Уго Умбер (Франция) [4] – 6:2, 6:3

ATP 250. Алматы (Казахстан)

Финал. 19 октября 2025. Хард

Даниил Медведев (без флага) [2] – Корентен Муте (Франция) [8] – 7:5, 4:6, 6:3

