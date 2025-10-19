Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Взял 14-й трофей. Определены победители турниров ATP в Стокгольме и Алматы
ATP
19 октября 2025, 18:03 | Обновлено 19 октября 2025, 18:08
109
0

Взял 14-й трофей. Определены победители турниров ATP в Стокгольме и Алматы

Каспер Рууд нанес поражение Уго Умберу в финале в столице Швеции

19 октября 2025, 18:03 | Обновлено 19 октября 2025, 18:08
109
0
Взял 14-й трофей. Определены победители турниров ATP в Стокгольме и Алматы
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежец Каспер Рууд (ATP 12) завоевал титул на турнире ATP 250 в Стокгольме, уверенно обыграв в финале француза Уго Умбера (ATP 25).

Рууд оформил победу со счетом 6:2, 6:3, затратив на матч всего 1 час 8 минут. Норвежец полностью контролировал игру, сделав 3 брейка, и не оставил сопернику никаких шансов.

Для Рууда это второй трофей в сезоне 2025 года и 14-й в карьере на турнирах ATP, всего он сыграл 26 финалов.

Спортсмен без флага Даниил Медведев (ATP 14) стал чемпионом турнира ATP 250 в Алматы, обыграв в финале француза Корентена Муте (ATP 41) в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 38 минут.

ATP 250. Стокгольм (Швеция)

Финал. 19 октября 2025. Хард

  • Каспер Рууд (Норвегия) [2] – Уго Умбер (Франция) [4] – 6:2, 6:3

ATP 250. Алматы (Казахстан)

Финал. 19 октября 2025. Хард

  • Даниил Медведев (без флага) [2] – Корентен Муте (Франция) [8] – 7:5, 4:6, 6:3

Фотогалерея. Каспер Рууд

По теме:
ВИДЕО. Хольгер Руне травмировал ногу и со слезами на глазах покинул корт
Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае
Бум! Риндеркнеш наказал Медведева и пробился в финал Мастерса в Шанхае
ATP Стокгольм Каспер Рууд Уго Умбер ATP Алматы Даниил Медведев Корентен Муте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19 октября 2025, 16:13 9
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм

Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Футбол | 18 октября 2025, 23:35 4
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского

Виктор выделил Рудакова и Чанова

Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Футбол | 19.10.2025, 08:17
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18.10.2025, 22:40
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18.10.2025, 23:24
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем