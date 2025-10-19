Роналду мотивирующе прокомментировал свой яркий гол и победу Аль-Насра
Криштиану увеличил свою статистику, записав в актив 949 гол
Легендарный португальский футболист клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в социальной сети кратко высказался о победе своей команды в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».
Криштиану не реализовал возможность забить с пенальти, однако уже через минуту оформил шедевральный гол с дальней дистанции.
«Успех – это не случайность», – написал Криштиану.
В текущем сезоне португалец провел семь матчей на клубном уровне, в которых шесть раз поражал ворота соперников и дважды отдавал результативные передачи.
Success is not an accident 🟡🔵 pic.twitter.com/PGQmtOut6e— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 18, 2025
