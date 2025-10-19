Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду мотивирующе прокомментировал свой яркий гол и победу Аль-Насра
Саудовская Аравия
19 октября 2025, 09:55 |
461
0

Роналду мотивирующе прокомментировал свой яркий гол и победу Аль-Насра

Криштиану увеличил свою статистику, записав в актив 949 гол

19 октября 2025, 09:55 |
461
0
Роналду мотивирующе прокомментировал свой яркий гол и победу Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский футболист клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в социальной сети кратко высказался о победе своей команды в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Криштиану не реализовал возможность забить с пенальти, однако уже через минуту оформил шедевральный гол с дальней дистанции.

«Успех – это не случайность», – написал Криштиану.

В текущем сезоне португалец провел семь матчей на клубном уровне, в которых шесть раз поражал ворота соперников и дважды отдавал результативные передачи.

По теме:
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера
ФОТО. Коллекция часов Криштиану-младшего впечатляет на $650 000
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18 октября 2025, 18:59 4
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ

Киевляне снова потеряли очки

Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Футбол | 18 октября 2025, 19:55 140
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего

«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра

Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии
Футбол | 19.10.2025, 09:21
Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии
Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19.10.2025, 08:15
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 26
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 11
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем