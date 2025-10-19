Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не запомнились. Известны оценки Батагова и Зубкова за матч Трабзонспора
Турция
19 октября 2025, 09:32 | Обновлено 19 октября 2025, 09:33
Не запомнились. Известны оценки Батагова и Зубкова за матч Трабзонспора

Команда с украинцами минимально обыграла «Ризеспор»

Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября «Трабзонспор» одержал минимальную победу над «Ризеспором» в девятом туре чемпионата Турции.

Встреча на арене «Çaykur Didi Stadyumu» в городе Ризе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Весь матч за «Трабзонспор» провел украинский защитник Арсений Батагов, получивший от статистического портала SofaScore оценку 6.7.

Украинский вингер Александр Зубков появился на поле на 62-й минуте, однако повлиять на результат не смог – 6.5. Третий представитель Украины, Данил Сикан, посидел всю встречу на скамейке запасных.

По версии портала, лучшим игроком матча стал Фелипе Аугусто, который открыл счёт уже на второй минуте (7.9).

Оценки матча «Ризеспор» – «Трабзонспор» от SofaScore

По теме:
Стала известна оценка Довбика за матч, где Рома досадно проиграла Интеру
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с Барсой, где могло быть чудо
Не остановили Холланда. Названа оценка Миколенко за поединок с Ман Сити
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Ризеспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 0
