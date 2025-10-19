Не запомнились. Известны оценки Батагова и Зубкова за матч Трабзонспора

18 октября «Трабзонспор» одержал минимальную победу над «Ризеспором» в девятом туре чемпионата Турции.

Встреча на арене «Çaykur Didi Stadyumu» в городе Ризе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Весь матч за «Трабзонспор» провел украинский защитник Арсений Батагов, получивший от статистического портала SofaScore оценку 6.7.

Украинский вингер Александр Зубков появился на поле на 62-й минуте, однако повлиять на результат не смог – 6.5. Третий представитель Украины, Данил Сикан, посидел всю встречу на скамейке запасных.

По версии портала, лучшим игроком матча стал Фелипе Аугусто, который открыл счёт уже на второй минуте (7.9).

Оценки матча «Ризеспор» – «Трабзонспор» от SofaScore