Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии
Майкон принес победу «Коринтиансу» над «Атлетико Минейро» (1:0)
Накануне в бразильской Серии А состоялся поединок 29-го тура между «Коринтиансом» и «Атлетико Минейро».
Обе команды в настоящий момент пребывают в нижней части турнирной таблицы, а потому победа была одинаково важна как для одних, так и для других.
Выиграть со счетом 1:0 удалось «Коринтиансу», а автором единственного забитого мяча стал 28-летний центрхав Майкон, арендованный «тимау» у «Шахтера».
Примечательно, что Майкон также был капитаном «Коринтианса» в этой игре.
Ранее сообщалось, что Майкон зимой может вернуться в «Шахтер», который не желает больше вести переговоров с «тимау» об аренде хавбека.
Maycon sem lesão: titular do Corinthians.— João Felippe França (@felippefranca) October 18, 2025
Uma pena que os últimos dois presidentes não pagaram um real pro Shakhtar.
pic.twitter.com/AqJtifEnE4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану Роналду-младший тоже любит роскошь
Киевляне снова потеряли очки