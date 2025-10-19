Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии
Бразилия
19 октября 2025, 09:21 |
412
0

Майкон принес победу «Коринтиансу» над «Атлетико Минейро» (1:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Накануне в бразильской Серии А состоялся поединок 29-го тура между «Коринтиансом» и «Атлетико Минейро».

Обе команды в настоящий момент пребывают в нижней части турнирной таблицы, а потому победа была одинаково важна как для одних, так и для других.

Выиграть со счетом 1:0 удалось «Коринтиансу», а автором единственного забитого мяча стал 28-летний центрхав Майкон, арендованный «тимау» у «Шахтера».

Примечательно, что Майкон также был капитаном «Коринтианса» в этой игре.

Ранее сообщалось, что Майкон зимой может вернуться в «Шахтер», который не желает больше вести переговоров с «тимау» об аренде хавбека.

Майкон Коринтианс Атлетико Минейро Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
