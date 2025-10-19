Хавбек Шахтера отличился красивым голом в чемпионате Бразилии

Накануне в бразильской Серии А состоялся поединок 29-го тура между «Коринтиансом» и «Атлетико Минейро».

Обе команды в настоящий момент пребывают в нижней части турнирной таблицы, а потому победа была одинаково важна как для одних, так и для других.

Выиграть со счетом 1:0 удалось «Коринтиансу», а автором единственного забитого мяча стал 28-летний центрхав Майкон, арендованный «тимау» у «Шахтера».

Примечательно, что Майкон также был капитаном «Коринтианса» в этой игре.

Ранее сообщалось, что Майкон зимой может вернуться в «Шахтер», который не желает больше вести переговоров с «тимау» об аренде хавбека.