  Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:28
Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»

Эдуард заявил, что «волки» хотели выиграть у Шахтера

Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Защитник житомирского Полесья Эдуард Сарапий поделился эмоциями после ничьей в матче девятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

«Мы стремились прессинговать выше, но Шахтер все же – классная команда, и поэтому не всегда нам удавался прессинг. Но мы хотели быть агрессивными, всегда были в прессинге и как можно больше отбирать мяч на чужой половине поля.

Играли две классные команды. Но всегда хочется большего. Да, мы были где-то не такие, как обычно, не создавали много моментов, но я считаю, что в 1-м тайме могли забить и уже играть по результату. Но это будет опыт для нас тоже. И нам ничьей мало, потому что мы – амбициозный клуб

Мы знали результат игры Заря-Динамо, но не следили, потому что готовились к своей игре. Видели, что забил Будковский – и все больше мы ничего не знали.

Это самый эмоциональный матч? Пожалуй, но я на бровку обычно не обращаю внимания. Но я знаю наших тренеров, как они амбициозны и пылают этой игрой. Каждый наш матч таков – потому что мы всегда стремимся к лучшему и стремимся побеждать. Они – не исключение, и я считаю, что я зайду сейчас в раздевалку и они также скажут нам, что ничьей мало», – сказал Сарапий.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Шахтер, где команды сыграли в «сухую» ничью в дождливом Житомире.

Олег Вахоцкий
