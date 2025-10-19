ФОТО. Коллекция часов Криштиану-младшего впечатляет на $650 000

Сын Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, уже может похвастаться роскошной коллекцией часов, достойной статуса его легендарного отца.

В его собрании – эксклюзивные модели Hublot, Jacob & Co и Rolex, каждая из которых отражает вкус и страсть юного футболиста к элитным аксессуарам.

Фотографии сделал близкий друг Криштиану-младшего – игрок юношеской сборной Саудовской Аравии Науаф Наджи прямо в доме Роналду в Эр-Рияде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Коллекция часов Криштиану Джуниора (по стоимости): Rolex GMT Master II “116769TBR” – $550 000; Jacob & Co Epic X Chrono 3 Dial Camo – $33 000; Hublot Big Bang Chrono Diamonds – $30 000; Hublot Classic Fusion King Gold – $24 000. Общая стоимость коллекции – $637 000.

Криштиану Джуниор уверенно идет по стопам отца – не только на поле, но и вне его, демонстрируя любовь к эффектным, редким и дорогим аксессуарам, которые выделяют его из любой толпы.