ВИДЕО. Скандал в Англии: тренер низшей лиги запретил игрокам алкоголь

Главный тренер «Брэкнелл Таун» Мэтт Сондерс стал вирусной сенсацией после эмоционального интервью, в котором обвинил своих игроков в непрофессионализме и заявил, что «не позволит футболистам, которые пьют после матчей, тянуть клуб вниз».

Видео, опубликованное в X, собрало миллионы просмотров и вызвало горячие споры о месте алкоголя в современном футболе.

«Брэкнелл Таун», выступающий в седьмом дивизионе Англии, проиграл «Глостер Сити» со счетом 0:2 и остался без очков с тех пор, как Сондерс возглавил команду пять недель назад. В интервью тренер резко раскритиковал старших игроков за плохую форму, слабую физическую подготовку и «желание пить после игр».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Заявление вызвало широкую реакцию в футбольной среде. Одни поддержали Сондерса, напомнив, что даже на этом уровне футболисты получают по 300–500 фунтов в неделю и обязаны следить за собой. Другие, наоборот, отметили, что в полупрофессиональном футболе «пиво после матча – часть командного духа».

Главный тренер «Глостер Сити» Даффид Уильямс ответил спокойно: «Мои ребята выпили пива после победы – они заслужили. Они играют, работают, выкладываются. Почему им нельзя?»

Споры вокруг этого случая показали, насколько изменился футбол за последние десятилетия. Если раньше культура «сыграл – пошел пить» была нормой, то теперь всё чаще говорят о профессиональных стандартах даже в любительских лигах.

При этом многие тренеры соглашаются с идеями Сондерса – просто не стали бы выносить это на публику.