  Хавбек Динамо: «Что тут думать и говорить? Сами все видите»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 19:31 | Обновлено 18 октября 2025, 19:34
Хавбек Динамо: «Что тут думать и говорить? Сами все видите»

Михайленко оценил ничью в матче УПЛ с Зарей

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник Динамо Николай Михайленко прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против Зари. Киевляне в чемпионате пятый раз кряду играют вничью.

– Настроение не очень – пятая ничья подряд. Что ты думаешь на этот счет, почему так?

– Ну что тут думать… Сами видели по игре, у нас очень много моментов, очень много качественных выходов, предпосылок для того, чтобы забивать голы, но не можем забить. Так выходит, что потом мы за это платим тем, что пропускаем один гол. В этой игре сколько у них было моментов? Возможно, два – один в первом тайме, один во втором.

– В который раз игры развиваются по одному и тому же сценарию – забиваем первыми, а в конце встречи пропускаем. Может, нужно дважды забивать, чтобы один пропустили, но все равно победили?

– Конечно, нужно забивать больше, чем соперники. Если мы знаем, что в каждой игре есть моменты, где мы можем пропустить, то действительно нам тогда нужно забивать больше. Что я еще могу сказать?

– Болельщики допустили мысль, что лучше было бы дважды проиграть, чем пять раз вничью сыграть – меньше очков потеряли бы в таком случае…

– Вы знаете, не может быть такого – «лучше» или «не лучше». Есть как есть. Жизнь такова, что ты не можешь назад ее отмотать. Нужно работать дальше.

– Этот матч состоялся после паузы, связанной со сборными. Обычно сложно, когда все возвращаются в разном состоянии. Как готовились, как настраивались морально и психологически?

– Готовились, пытались вносить как можно больше позитива в тренировочном процессе. Я не могу сказать, что сегодня у нас было какое-то плохое настроение. Нам многое удавалось – были отличные атаки, были отличные моменты. Но нам не хватает в конце довести это до логического завершения.

– «Заря» обычно неудобный соперник для «Динамо», в прошлом сезоне потерявшие очки с ними. Что у них такого, что создают для вас проблемы?

– Хорошая команда с быстрыми игроками на флангах. Они играют в открытый футбол, переходящий, организованные довольно. Нет ничего удивительного. А вот то, что мы не реализуем свои моменты – вот это неприятно.

– Сейчас «Кривбасс» ситуативно вышел на первое место, и наша следующая игра в чемпионате с ними. Чего ожидаете? Будет не менее сложно?

– Мы на каждую игру настраиваемся. Мы хотим играть в свою игру. Мы не смотрим, кто там и где. Мы на каждую игру выходим. Мы хотим побеждать. В принципе, у нас достаточно моментов для того, чтобы побеждать. Но, видите ли, чего-то не хватает. Разобраться, чего не хватает, должен тренерский штаб. И внутри команды должны разобраться все вместе.

– Следующий матч в Лиге конференций. Какие ожидания?

– Я еще не смотрел соперника, так что ничего сказать такого не могу. Но там нет слабых команд. Посмотрим, проанализируем и будем также настраиваться на победу. Также постараемся показать свою лучшую игру.

Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Николай Михайленко
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Перець
Кожен раз подумаємо, проаналізуєм , зробимо те , а гри нема ,є Блянуце шлак
