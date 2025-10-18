Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер на выезде победил Майнц со счетом 4:3.

Таким образом, фармацевты продолжили свою беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата Германии до 37 матчей.

В истории топ-5 европейских чемпионатов только две команды имели более длинные выездные беспроигрышные серии: ПСЖ в Лиге 1 (39, 2023-25) и Милан в Серии А (38, 1991-93).