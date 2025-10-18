Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов
Германия
18 октября 2025, 19:14 |
117
0

Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов

«Фармацевты» не проиграют в выездных матчах Бундеслиги уже в 37 матчах подряд

18 октября 2025, 19:14 |
117
0
Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер на выезде победил Майнц со счетом 4:3.

Таким образом, фармацевты продолжили свою беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата Германии до 37 матчей.

В истории топ-5 европейских чемпионатов только две команды имели более длинные выездные беспроигрышные серии: ПСЖ в Лиге 1 (39, 2023-25) и Милан в Серии А (38, 1991-93).

По теме:
Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заруба из семи голов. Байер едва не потерял победу в Бундеслиге
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Майнц Байер статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
Футбол | 17 октября 2025, 21:05 5
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич

Ставрос Демосфенус, вероятно, стал жертвой криминальных разборок

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18 октября 2025, 17:27 81
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.10.2025, 18:39
Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Футбол | 18.10.2025, 08:14
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 16
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 13
Бокс
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 10
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем