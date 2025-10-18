Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов
«Фармацевты» не проиграют в выездных матчах Бундеслиги уже в 37 матчах подряд
Байер вплотную приблизился к рекордсменам топ-5 европейских чемпионатов.
В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер на выезде победил Майнц со счетом 4:3.
Таким образом, фармацевты продолжили свою беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата Германии до 37 матчей.
В истории топ-5 европейских чемпионатов только две команды имели более длинные выездные беспроигрышные серии: ПСЖ в Лиге 1 (39, 2023-25) и Милан в Серии А (38, 1991-93).
Most consecutive away league games without defeat in the history of Europe's top five leagues:— Squawka (@Squawka) October 18, 2025
◎ 39 - PSG (2023-2025)
◎ 38 - Milan (1991-1993)
◉ 37 - Bayer Leverkusen (present)
The record is in sight. 👀 pic.twitter.com/FgGyvGtupX
