Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
Испания
18 октября 2025, 17:41 | Обновлено 18 октября 2025, 17:46
621
0

ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны

Аксель Витсель заставил стадион взорваться от удивления

18 октября 2025, 17:41 | Обновлено 18 октября 2025, 17:46
621
0
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Первый мяч на «Эстадио Олимпико» забили именно подопечные Ханси Флика, вперед вывел которых полузащитник Педри.

Ответ от «Жироны» не заставил себя ждать: на 20-й минуте после углового бельгиец Аксель Витсель удачно поймал мяч и ударом через себя сравнял счет.

ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны

По теме:
ФОТО. Жирона показала Ваната, Цыганкова и Крапивцова перед игрой с Барсой
Украинцы выйдут? Барселона и Жирона назвали составы на матч Ла Лиги
ФОТО. Ванат vs Рэшфорд. Жирона сделала анонс перед матчем с Барсой
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Жирона Аксель Витсель видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18 октября 2025, 08:06 10
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо

Василий не планирует возвращаться на ринг

Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18 октября 2025, 17:30 0
Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо – 1:1. Пятая подряд ничья киевлян. Видео голов и обзор матча

18 октября прошел матч 9-го тура чемпионата Украины

Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17.10.2025, 23:59
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18.10.2025, 17:27
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем