18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».

Первый мяч на «Эстадио Олимпико» забили именно подопечные Ханси Флика, вперед вывел которых полузащитник Педри.

Ответ от «Жироны» не заставил себя ждать: на 20-й минуте после углового бельгиец Аксель Витсель удачно поймал мяч и ударом через себя сравнял счет.

ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны