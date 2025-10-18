Испания18 октября 2025, 17:41 | Обновлено 18 октября 2025, 17:46
ВИДЕО. Ударом через себя: Барселона пропустила эффективный мяч от Жироны
Аксель Витсель заставил стадион взорваться от удивления
18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона».
Первый мяч на «Эстадио Олимпико» забили именно подопечные Ханси Флика, вперед вывел которых полузащитник Педри.
Ответ от «Жироны» не заставил себя ждать: на 20-й минуте после углового бельгиец Аксель Витсель удачно поймал мяч и ударом через себя сравнял счет.
