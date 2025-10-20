Хаби АЛОНСО: «Реал против матча Барселоны в США. Нас никто не спросил»

Тренер Реала Хаби Алонсо выступил против идеи проводить матчи Ла Лиги в других странах. Ранее была подтверждена игра Вильярреал – Барселона в США, но далее планируется, что практика будет расширена на другие команды.

«Мое мнение не изменилось. И я, и Реал выступаем против матчей в других странах, матчей в США. С нами никто не консультировался и нас никто не спрашивал».

«Это фальсифицирует турнир, поэтому я поддерживаю протесты против таких матчей», – сказал Хаби Алонсо.

Кроме матча чемпионата Испании в другой стране пройдет и игра чемпионата Италии. В Австралии встретятся Милан и Комо.