Хаби АЛОНСО: «Реал против матча Барселоны в США. Нас никто не спросил»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 октября 2025, 15:42 | Обновлено 20 октября 2025, 16:01
Наставник выступает против

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Тренер Реала Хаби Алонсо выступил против идеи проводить матчи Ла Лиги в других странах. Ранее была подтверждена игра Вильярреал – Барселона в США, но далее планируется, что практика будет расширена на другие команды.

«Мое мнение не изменилось. И я, и Реал выступаем против матчей в других странах, матчей в США. С нами никто не консультировался и нас никто не спрашивал».

«Это фальсифицирует турнир, поэтому я поддерживаю протесты против таких матчей», – сказал Хаби Алонсо.

Кроме матча чемпионата Испании в другой стране пройдет и игра чемпионата Италии. В Австралии встретятся Милан и Комо.

Иван Зинченко Источник: Marca
