Большое возвращение. Известно, когда Супряга выйдет на поле

Как стало известно Sport.ua, лидер атак «Эпицентра» Владислав Супряга после месячного перерыва возвращается в строй и сможет помочь подолянам в календарном поединке 9-го тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 19 октября во Львове.

В последний раз Супряга выходил на поле еще в матче 6-го тура с Кривбассом, в дебюте которого забил свой первый гол в УПЛ за пять лет, но вскоре травмировался и был заменен.

По имеющейся информации, точно завтра не сыграет за «Эпицентр» не избежавший повреждения бразильский легионер Джеоване.

Подопечные Сергея Нагорняка замыкают турнирную таблицу, набрав 3 очка.