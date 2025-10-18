Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 14:15
Большое возвращение. Известно, когда Супряга выйдет на поле

Эпицентр уже завтра ждет возвращение игрока

Большое возвращение. Известно, когда Супряга выйдет на поле
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Как стало известно Sport.ua, лидер атак «Эпицентра» Владислав Супряга после месячного перерыва возвращается в строй и сможет помочь подолянам в календарном поединке 9-го тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 19 октября во Львове.

В последний раз Супряга выходил на поле еще в матче 6-го тура с Кривбассом, в дебюте которого забил свой первый гол в УПЛ за пять лет, но вскоре травмировался и был заменен.

По имеющейся информации, точно завтра не сыграет за «Эпицентр» не избежавший повреждения бразильский легионер Джеоване.

Подопечные Сергея Нагорняка замыкают турнирную таблицу, набрав 3 очка.

Владислав Супряга Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
