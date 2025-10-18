Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Полтава – очень неплохая команда»
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 10:34 | Обновлено 18 октября 2025, 11:51
Александр АНТОНЕНКО: «Полтава – очень неплохая команда»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава в девятом туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

– Александр Сергеевич, поздравляю Вас сегодня с победой. Эту победу команда ждала почти два месяца, с августа. Не ощущали ли Вы определенное давление за результат?

– Нет, главное, что мы правильно работаем. Мы знали, что победы придут. Главное – работать. Эту победу хотим посвятить нашим рабочим, поздравить с Днем пищевика. Это победа для них.

– Сегодня впервые за полтора года Егор Прокопенко появился в стартовом составе именно в матче украинской Премьер-лиги. Чем это связано? Заслужил тренировки?

– У нас все заслуживают играть в составе. Егора мы подобрали под команду СК Полтавы. Мы готовились к ним и понимали, что нам нужен скоростной футболист, играющий агрессивно, выбегающий в атаку. У Полтавы очень много зон, и именно поэтому мы выбрали Егора.

– Сегодня дебютировал нападающий Алексей Товарчи, появившийся во втором тайме. Как вы оцените его действия?

– Одним словом, молодчина. Конечно, нужно работать, но все молодые игроки должны понимать, что они работают не просто так. Мы обращаем внимание абсолютно на всех. Сегодня Товарчи, завтра может быть кто-то другой. Главное, чтобы они понимали – мы за ними следим.

– Дубль от Суханова. Лучший бомбардир команды. В прошлом сезоне он забил всего один мяч, а в этом уже четыре. Откуда такая результативность?

– Спросим его. Он работает, и я думаю, что это приносит ему плоды. И нам вместе с ним.

– О вратарской позиции. Назар Федоровский сегодня в стартовом составе, а Сташков вчера играл за команду Ю-19. С чем это связано?

– Мы выбираем вратарей под соперника. Сташков играл две игры, сыграл очень хорошо, как мы думаем. У него большое будущее. Просто дали ему сыграть за Ю-19 – ему нужна игровая практика. А что касается вратарей — начал тренироваться Денис Марченко. Он уже возле общей группы, ворота чувствует все в порядке.

– Когда мы можем ожидать его возвращения?

– Думаем, что на ноябрь он будет готов. Как и говорили.

– На последней минуте был назначен пенальти в ворота вашей команды. Слышал недовольство тренерского штаба. Что там произошло?

– Как и они были недовольны пенальти, так и мы. Это эмоции. Думаю, все это понимают. Хочу сказать, что Полтава очень неплохая команда. У них хорошие бойцовские качества, наверное, одни из лучших в Премьер-лиге. Думаю, тренерский штаб работает в правильном направлении. Они понимают, что хотят от игроков. Выбрав такой стиль, они знали, что будет тяжело, и это формирует их игру.

Федык и ван Леувен определились со составами на матч Рух – Кривбасс в УПЛ
Дебютант Оболони: «Сыграть в УПЛ – это была моя детская мечта»
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Антоненко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Полтава Полтава - Оболонь пресс-конференция чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
