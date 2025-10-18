18.10.2025 12:00 - : -
29
0
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
18 октября состоятся четыре матча 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября 2025
- 11:45. «Ребел» – «Пенуэл»
- 12:30. «Тростянец» – «Александрия-2»
- 13:00. «Диназ» – «Левый Берег-2»
- 14:30. «Куликов-Белка» – «Нива-2» Тернополь
