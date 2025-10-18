Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 октября 2025, 09:13 | Обновлено 18 октября 2025, 09:29
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

18 октября 2025, 09:13 | Обновлено 18 октября 2025, 09:29
29
0
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

18 октября состоятся четыре матча 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 14-й тур, 18 октября 2025

  • 11:45. «Ребел» – «Пенуэл»
  • 12:30. «Тростянец» – «Александрия-2»
  • 13:00. «Диназ» – «Левый Берег-2»
  • 14:30. «Куликов-Белка» – «Нива-2» Тернополь

11:45. «Ребел» – «Пенуэл»

12:30. «Тростянец» – «Александрия-2»

13:00. «Диназ» – «Левый Берег-2»

14:30. «Куликов-Белка» – «Нива-2» Тернополь

