Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику

Георгий Судаков отметился вторым ассистом за Бенфику.

Произошло это в выездном матче 1/32 Кубка Португалии против Шавеша, в котором «орлы» победили со счетом 2:0.

Теперь на счету Георгия Судакова 2 результативные передачи за Бенфику во всех турнирах.

Больше его среди украинцев только у Сергея Кандаурова (8) и Романа Яремчука (7).

Ассисты украинцев за Бенфику

8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)

7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)

2 – Георгий Судаков (1 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику