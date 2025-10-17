Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику
Португалия
Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику

Кто является рекордсменом «орлов» среди украинцев по количеству результативных передач?

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Георгий Судаков отметился вторым ассистом за Бенфику.

Произошло это в выездном матче 1/32 Кубка Португалии против Шавеша, в котором «орлы» победили со счетом 2:0.

Теперь на счету Георгия Судакова 2 результативные передачи за Бенфику во всех турнирах.

Больше его среди украинцев только у Сергея Кандаурова (8) и Романа Яремчука (7).

Ассисты украинцев за Бенфику

  • 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
  • 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
  • 2 – Георгий Судаков (1 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

  • 8 матчей (5 – Примейра, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
  • 2 гола (2 – Примейра)
  • 2 ассиста (1 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
