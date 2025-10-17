В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер» на Центральном стадионе в Житомире.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

«Шахтер» возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата с 17 очками, у «Полесья» 15 баллов и четвертая позиция.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.