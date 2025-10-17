Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:58
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер

Встреча состоится 18 октября в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
УПЛ

В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер» на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

«Шахтер» возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата с 17 очками, у «Полесья» 15 баллов и четвертая позиция.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

