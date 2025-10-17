Украина. Премьер лига17 октября 2025, 17:58 |
261
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
Встреча состоится 18 октября в 18:00
17 октября 2025, 17:58 |
261
0
В субботу, 18 октября, в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер» на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
«Шахтер» возглавляет турнирную таблицу украинского чемпионата с 17 очками, у «Полесья» 15 баллов и четвертая позиция.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче
Футбол | 17 октября 2025, 08:22 14
Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб
Футбол | 17.10.2025, 04:38
Футбол | 17.10.2025, 18:22
Футбол | 17.10.2025, 13:57
Комментарии 0
Популярные новости
15.10.2025, 16:59 1
15.10.2025, 16:51 11
16.10.2025, 06:22 7
16.10.2025, 04:23 5
16.10.2025, 16:59 199
16.10.2025, 09:54 11
15.10.2025, 16:09 11
16.10.2025, 06:23 48