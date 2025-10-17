Максим ФЕЩУК: «Я не могу объяснить действия капитана команды»

В матче 11-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» со счетом 0:1 уступил «Агробизнесу», играя в меньшинстве с 74-й минуты. Результат поединка прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«На самом деле за сегодняшнюю игру я ребятам высказал благодарность по самоотдаче, по желанию, по тому сколько голевых возможностей создали, потому что были моменты для того, чтобы сравнять, выровнять игру. Да, могли еще и пропустить, где-то рисковали. Ну и действия капитана команды – оставить команду в меньшинстве. Это я не могу объяснить. Это уже нужно иметь класс, понимание футбола. Но команда в меньшинстве нагнетала, бежала. Концовка матча все равно мне понравилась. Чуть-чуть не хватает индивидуального мастерства. Такие игры показывают очень хорошо, кто чего стоит из исполнителей, которые в нашей команде. С кем можно двигаться дальше и кто реально хочет этого, а кто просто отбывает номер. Но, к сожалению, такие футболисты есть, и это менталитет. Будем разбираться.

Досадный пропущенный мяч. Не могу его пока проанализировать, не смотрел по видео, но есть у меня, конечно, претензии, как мы отреагировали на переход из атаки в оборону. Это провальный эпизод в нашей игре. Есть много положительного, но самое основное результат. Его нет, потому будем дальше играть на результат. Команда сражается за свое существование. Я уверен в ребятах и ​​уверен, что у нас все получится», – сказал Максим Фещук.