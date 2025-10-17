Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Максим ФЕЩУК: «Я не могу объяснить действия капитана команды»
17 октября 2025, 16:59 | Обновлено 17 октября 2025, 17:20
Максим ФЕЩУК: «Я не могу объяснить действия капитана команды»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» подвел итоги матча с «Агробизнесом»

Максим Фещук

В матче 11-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» со счетом 0:1 уступил «Агробизнесу», играя в меньшинстве с 74-й минуты. Результат поединка прокомментировал тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«На самом деле за сегодняшнюю игру я ребятам высказал благодарность по самоотдаче, по желанию, по тому сколько голевых возможностей создали, потому что были моменты для того, чтобы сравнять, выровнять игру. Да, могли еще и пропустить, где-то рисковали. Ну и действия капитана команды – оставить команду в меньшинстве. Это я не могу объяснить. Это уже нужно иметь класс, понимание футбола. Но команда в меньшинстве нагнетала, бежала. Концовка матча все равно мне понравилась. Чуть-чуть не хватает индивидуального мастерства. Такие игры показывают очень хорошо, кто чего стоит из исполнителей, которые в нашей команде. С кем можно двигаться дальше и кто реально хочет этого, а кто просто отбывает номер. Но, к сожалению, такие футболисты есть, и это менталитет. Будем разбираться.

Досадный пропущенный мяч. Не могу его пока проанализировать, не смотрел по видео, но есть у меня, конечно, претензии, как мы отреагировали на переход из атаки в оборону. Это провальный эпизод в нашей игре. Есть много положительного, но самое основное результат. Его нет, потому будем дальше играть на результат. Команда сражается за свое существование. Я уверен в ребятах и ​​уверен, что у нас все получится», – сказал Максим Фещук.

События матча

78’
Сергей Петько (Феникс-Мариуполь) получает красную карточку.
42’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Роман Белый (Феникс-Мариуполь).
