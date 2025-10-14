14.10.2025 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига14 октября 2025, 16:01 | Обновлено 14 октября 2025, 16:07
Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв
В таблице все очень плотно и интересно
Состоялся последний матч в рамках 11-го тура Первой лиги. Агробизнес на своем поле принимал аутсайдера Феникс-Мариуполь и победил 1:0 благодаря автоголу соперника.
Это победа позволила команде набрать 21 пункт и подняться в топ-4 турнирной таблицы.
В отрыв ушли Буковина и Черноморец, которые имеют 29 и 27 очков соответственно, а третье место занимает Ингулец с 22 пунктами.
Первая лига. 11-й тур
Агробизнес – Феникс-Мариуполь 1:0
Гол: Билый, 41 (в свои ворота)
События матча
78’
Сергей Петько (Феникс-Мариуполь) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Автогол забил Roman Bilyi (Феникс-Мариуполь).
