Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв

Состоялся последний матч в рамках 11-го тура Первой лиги. Агробизнес на своем поле принимал аутсайдера Феникс-Мариуполь и победил 1:0 благодаря автоголу соперника.

Это победа позволила команде набрать 21 пункт и подняться в топ-4 турнирной таблицы.

В отрыв ушли Буковина и Черноморец, которые имеют 29 и 27 очков соответственно, а третье место занимает Ингулец с 22 пунктами.

Первая лига. 11-й тур

Агробизнес – Феникс-Мариуполь 1:0

Гол: Билый, 41 (в свои ворота)

Турнирная таблица