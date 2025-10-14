Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
14.10.2025 14:00 – FT 1 : 0
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 16:01 | Обновлено 14 октября 2025, 16:07
В таблице все очень плотно и интересно

ФК Агробизнес

Состоялся последний матч в рамках 11-го тура Первой лиги. Агробизнес на своем поле принимал аутсайдера Феникс-Мариуполь и победил 1:0 благодаря автоголу соперника.

Это победа позволила команде набрать 21 пункт и подняться в топ-4 турнирной таблицы.

В отрыв ушли Буковина и Черноморец, которые имеют 29 и 27 очков соответственно, а третье место занимает Ингулец с 22 пунктами.

Первая лига. 11-й тур

Агробизнес – Феникс-Мариуполь 1:0
Гол: Билый, 41 (в свои ворота)

Турнирная таблица

События матча

78’
Сергей Петько (Феникс-Мариуполь) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Автогол забил Roman Bilyi (Феникс-Мариуполь).
Агробизнес Феникс-Мариуполь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
