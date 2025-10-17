Донецкий Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю.

Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.

Были учтены топ-60 чемпионатов в текущем сезоне и проанализированы проценты удержания командами мяча под высоким прессингом.

Донецкий Шахтер в этом рейтинге занимает высокое 4-е место (80.9%). Больший процент имеют только три команды: Ивердон-Спорт (81.6%), ПСЖ (81.3%) и Коламбус Крю (81.3%).

Команды с самым большим процентом удержания мяча под высоким прессингом в текущем сезоне (среди топ-60 чемпионатов)