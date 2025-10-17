Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю
Горняки являются одной из лучших команд по проценту удержания мяча под высоким прессингом
Донецкий Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю.
Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.
Были учтены топ-60 чемпионатов в текущем сезоне и проанализированы проценты удержания командами мяча под высоким прессингом.
Донецкий Шахтер в этом рейтинге занимает высокое 4-е место (80.9%). Больший процент имеют только три команды: Ивердон-Спорт (81.6%), ПСЖ (81.3%) и Коламбус Крю (81.3%).
Команды с самым большим процентом удержания мяча под высоким прессингом в текущем сезоне (среди топ-60 чемпионатов)
- 81.6% – Ивердон-Спорт (Швейцария)
- 81.3% – ПСЖ (Франция)
- 81.3% – Коламбус Крю (США)
- 80.9% – Шахтер (Украина)
- 80.8% – Эльче (Испания)
- 80.8% – Марсель (Франция)
- 80.5% – АЕК (Греция)
- 80.3% – Бавария (Германия)
- 79.8% – Панатинаикос (Греция)
- 79.7% – Байер (Германия)
Most technical & collective teams as per % of ball retention under high pressure, 6⃣0⃣ leagues 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 17, 2025
🥇 #YverdonSport 🇨🇭 81.6%
🥈 #PSG 🇫🇷 & #ColumbusCrew 🇺🇸 81.3%#Shakhtar 🇺🇦 #Elche 🇪🇸 #OM 🇫🇷 #AEK 🇬🇷 #FCBayern 🇩🇪 #Panathinaikos 🇬🇷 #Bayer04 🇩🇪
Exclusive @SkillCorner data 🌞 pic.twitter.com/ESzRBqUEjM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода