17 октября 2025, 16:17 |
Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю

Горняки являются одной из лучших команд по проценту удержания мяча под высоким прессингом

Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю.

Швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.

Были учтены топ-60 чемпионатов в текущем сезоне и проанализированы проценты удержания командами мяча под высоким прессингом.

Донецкий Шахтер в этом рейтинге занимает высокое 4-е место (80.9%). Больший процент имеют только три команды: Ивердон-Спорт (81.6%), ПСЖ (81.3%) и Коламбус Крю (81.3%).

Команды с самым большим процентом удержания мяча под высоким прессингом в текущем сезоне (среди топ-60 чемпионатов)

  • 81.6% – Ивердон-Спорт (Швейцария)
  • 81.3% – ПСЖ (Франция)
  • 81.3% – Коламбус Крю (США)
  • 80.9% – Шахтер (Украина)
  • 80.8% – Эльче (Испания)
  • 80.8% – Марсель (Франция)
  • 80.5% – АЕК (Греция)
  • 80.3% – Бавария (Германия)
  • 79.8% – Панатинаикос (Греция)
  • 79.7% – Байер (Германия)
