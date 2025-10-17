Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Отбор на ЧМ-2026. 28 сборных уже вышли на чемпионат мира. Есть 3 дебютанта
Чемпионат мира
17 октября 2025, 16:55 | Обновлено 17 октября 2025, 17:17
Отбор на ЧМ-2026. 28 сборных уже вышли на чемпионат мира. Есть 3 дебютанта

Дождались первого участника от Европы

Отбор на ЧМ-2026. 28 сборных уже вышли на чемпионат мира. Есть 3 дебютанта
Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор к ЧМ-2026 в Европе еще продолжается, однако на других континентах и в других регионах многие сборные уже гарантировали себе выход на чемпионат мира.

От Европы уже есть первый участник – сборная Англии гарантировала себе чемпионат мира.

Всего на ЧМ уже вышла 28 команд, в том числе три сборные получили места на турнире автоматически в качестве организаторов.

Отметим сразу трех дебютантов – сборные Узбекистана, Иордании и Кабо-Верде впервые попали в финальную часть ЧМ.

Кто уже вышел на чемпионат мира

США

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: третье место в 1930 году

Канада

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1986 и 2022 годах

Мексика

Сколько раз были на ЧМ: 17

Лучший результат: четвертьфиналы в 1970 и 1986 годах

Япония

Сколько раз были на ЧМ: 7

Лучший результат: 1/8 финала в 2002, 2010, 2018 и 2022 годах

Новая Зеландия

Сколько раз были на ЧМ: 2

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1982 и 2010 годах

Иран

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022 годах

Аргентина

Сколько раз были на ЧМ: 18

Лучший результат: чемпионы в 1978, 1986 и 2022 годах

ЧМ-2026 будет первым, где в финальной части турнира сыграют 48 сборных.

Узбекистан

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Южная Корея

Сколько раз были на ЧМ: 11

Лучший результат: четвертое место в 2002 году

Иордания

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

Австралия

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: 1/8 финала в 2006 и 2022 в годах

Бразилия

Сколько раз были на ЧМ: 22

Лучший результат: чемпионы в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах

Эквадор

Сколько раз были на ЧМ: 4

Лучший результат: 1/8 финала в 2006 году

Уругвай

Сколько раз были на ЧМ: 14

Лучший результат: чемпионы в 1930 и 1950 годах

Парагвай

Сколько раз были на ЧМ: 8

Лучший результат: четвертьфинал в 2010 году

Колумбия

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: четвертьфинал в 2014 году

Марокко

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: 4-е место в 2022 году

Тунис

Сколько раз были на ЧМ: 6

Лучший результат: вылет на групповом этапе в 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 годах

Египет

Сколько раз были на ЧМ: три

Лучший результат: групповой этап в 1934, 1990 и 2018 годах

Алжир

Сколько раз были на ЧМ: четыре

Лучший результат: 1/16 финала в 2014 году

Гана

Сколько раз были на ЧМ: четыре

Лучший результат: четвертьфинал в 2010 году

Кабо-Верде

Сколько раз были на ЧМ: не участвовали

Лучший результат: 2026

ЮАР

Сколько раз были на ЧМ: 3

Лучший результат: групповой этап в 1998, 2002 и 2010 годах

Катар

Сколько раз были на ЧМ: 1

Лучший результат: групповой этап в 2022 годах

Англия

Сколько раз были на ЧМ: 16

Лучший результат: чемпионы в 1966 году

Саудовская Аравия

Сколько раз были на ЧМ: 7

Лучший результат: 1/16 финала в 1994 году

Кот-д'Ивуар

Сколько раз были на ЧМ: 3

Лучший результат: групповой этап в 2006, 2010 и 2014 годах

Сенегал

Сколько раз были на ЧМ: 3

Лучший результат: четвертьфинал в 2002 году

Наибольшим количеством команд будет представлена Европа (16), далее идут Африка (9 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Азия (8 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Южная Америка (6 сборных + одна сборная в интерконтинентальном плей-офф), Северная Америка (три сборные + 2 сборные в интерконтинентальном плей-офф, США, Канада и Мексика не учитываются) и Океания (1 сборная + 1 сборная в интерконтинентальном плей-офф).

ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
