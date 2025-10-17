Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место турнира Six Kings Slam 2025
18 октября состоится матч за третье место выставочного турнира Six Kings Slam 2025.
В поединке сойдутся Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Новак Джокович (Сербия, ATP 5). Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
На уровне Тура Тейлор и Новак играли между собой 11 раз. Все 11 очных противостояний выиграл Ноле.
В полуфинале соревнований Фритц проиграл Карлосу Алькарасу, а Джокович уступил Яннику Синнеру.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ