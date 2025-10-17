Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября состоится матч за третье место выставочного турнира Six Kings Slam 2025.

В поединке сойдутся Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Новак Джокович (Сербия, ATP 5). Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.

На уровне Тура Тейлор и Новак играли между собой 11 раз. Все 11 очных противостояний выиграл Ноле.

В полуфинале соревнований Фритц проиграл Карлосу Алькарасу, а Джокович уступил Яннику Синнеру.