Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 12:03
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за третье место турнира Six Kings Slam 2025

Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

18 октября состоится матч за третье место выставочного турнира Six Kings Slam 2025.

В поединке сойдутся Тейлор Фритц (США, ATP 4) и Новак Джокович (Сербия, ATP 5). Ориентировочное время начала игры – 19:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На уровне Тура Тейлор и Новак играли между собой 11 раз. Все 11 очных противостояний выиграл Ноле.

В полуфинале соревнований Фритц проиграл Карлосу Алькарасу, а Джокович уступил Яннику Синнеру.

