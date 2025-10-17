В этот день была основана Аталанта. У клуба необычный «рекорд» в Серии А

Аталанта, сегодня отмечающая свой день рождения, имеет необычное «достижение» в Серии А.

Бергамаски, основанные в 1907 году, уже 65 сезонов в своей истории отыграли в самом высоком итальянском дивизионе. Однако ни разу им удалось получить скудетто.

По количеству сыгранных сезонов в Серии А без получения титула чемпиона Италии Аталанта является «рекордсменом».

Команды с наибольшим количеством сезонов в Серии А без выигрыша чемпионского титула

65 – Аталанта

53 – Удинезе

30 – Виченца

30 – Барри

29 – Палермо

29 – Парма

👸 Atalanta BC was founded on this day in 1907! When will La Dea's 𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙣𝙜 wait to win Serie A come to an end? 💔 pic.twitter.com/HPfcczCE9A — Flashscore.com (@Flashscorecom) October 17, 2025