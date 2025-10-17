Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В этот день была основана Аталанта. У клуба необычный «рекорд» в Серии А
Италия
17 октября 2025, 10:58 |
106
0

В этот день была основана Аталанта. У клуба необычный «рекорд» в Серии А

У клуба рекордное количество сезонов в высшем итальянском дивизионе без получения титула чемпиона

17 октября 2025, 10:58 |
106
0
В этот день была основана Аталанта. У клуба необычный «рекорд» в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Аталанта, сегодня отмечающая свой день рождения, имеет необычное «достижение» в Серии А.

Бергамаски, основанные в 1907 году, уже 65 сезонов в своей истории отыграли в самом высоком итальянском дивизионе. Однако ни разу им удалось получить скудетто.

По количеству сыгранных сезонов в Серии А без получения титула чемпиона Италии Аталанта является «рекордсменом».

Команды с наибольшим количеством сезонов в Серии А без выигрыша чемпионского титула

  • 65 – Аталанта
  • 53 – Удинезе
  • 30 – Виченца
  • 30 – Барри
  • 29 – Палермо
  • 29 – Парма

По теме:
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нацелился на форварда из Саудовской Аравии
ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона-2025/26
Футбол | 17 октября 2025, 09:43 4
Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона-2025/26
Без Динамо и Шахтера. Пять самых техничных футболистов УПЛ сезона-2025/26

Для тех, кто не обращал внимания на этих игроков, наступает момент присмотреться к ним получше…

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 17 октября 2025, 10:50 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Матч года в Германии, дерби Англии, первый топ-соперник Ромы

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:59
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 10
Теннис
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем