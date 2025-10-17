В этот день была основана Аталанта. У клуба необычный «рекорд» в Серии А
У клуба рекордное количество сезонов в высшем итальянском дивизионе без получения титула чемпиона
Аталанта, сегодня отмечающая свой день рождения, имеет необычное «достижение» в Серии А.
Бергамаски, основанные в 1907 году, уже 65 сезонов в своей истории отыграли в самом высоком итальянском дивизионе. Однако ни разу им удалось получить скудетто.
По количеству сыгранных сезонов в Серии А без получения титула чемпиона Италии Аталанта является «рекордсменом».
Команды с наибольшим количеством сезонов в Серии А без выигрыша чемпионского титула
- 65 – Аталанта
- 53 – Удинезе
- 30 – Виченца
- 30 – Барри
- 29 – Палермо
- 29 – Парма
👸 Atalanta BC was founded on this day in 1907! When will La Dea's 𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙣𝙜 wait to win Serie A come to an end? 💔 pic.twitter.com/HPfcczCE9A— Flashscore.com (@Flashscorecom) October 17, 2025
118 anni di infinita passione ♾️🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 16, 2025
118 years (and counting) of boundless passion ♾️🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/fDMMgOzzRb
