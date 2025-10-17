Более 1 млн билетов на ЧМ продано по итогам предварительной продажи
Самый высокий спрос – из США, Канады и Мексики
Более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было продано по итогам жеребьевки предварительной продажи.
Билеты купили футбольные фанаты из 212 стран и территорий, самый высокий спрос – из США, Канады и Мексики, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что период ранней подачи заявок на розыгрыш билетов будет доступен с 27 октября.
«Какой захватывающий шаг на пути к 2026 году! В то время как национальные сборные со всего мира борются за место на историческом чемпионате мира FIFA 26, я очень рад, что так много любителей футбола также хотят принять участие в этом знаменательном событии в Северной Америке», – передает пресс-служба слова главы ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее издание The Telegraph узнало, что начальная цена билета на матч-открытие первенства мира составит почти 400 долларов. Стоимость билетов на грядущий чемпионат в десятки раз превышает стоимость билетов на ЧМ-2022 в Катаре.
