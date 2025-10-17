Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 октября 2025, 09:31
Более 1 млн билетов на ЧМ продано по итогам предварительной продажи

Самый высокий спрос – из США, Канады и Мексики

Более 1 млн билетов на ЧМ продано по итогам предварительной продажи
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было продано по итогам жеребьевки предварительной продажи.

Билеты купили футбольные фанаты из 212 стран и территорий, самый высокий спрос – из США, Канады и Мексики, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что период ранней подачи заявок на розыгрыш билетов будет доступен с 27 октября.

«Какой захватывающий шаг на пути к 2026 году! В то время как национальные сборные со всего мира борются за место на историческом чемпионате мира FIFA 26, я очень рад, что так много любителей футбола также хотят принять участие в этом знаменательном событии в Северной Америке», – передает пресс-служба слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее издание The Telegraph узнало, что начальная цена билета на матч-открытие первенства мира составит почти 400 долларов. Стоимость билетов на грядущий чемпионат в десятки раз превышает стоимость билетов на ЧМ-2022 в Катаре.

Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
Динамо опубликовала информацию о продаже билетов на матч с Зарей
билеты ЧМ-2022 по футболу ФИФА
