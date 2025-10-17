Более 1 млн билетов на ЧМ продано по итогам предварительной продажи

Более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года было продано по итогам жеребьевки предварительной продажи.

Билеты купили футбольные фанаты из 212 стран и территорий, самый высокий спрос – из США, Канады и Мексики, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что период ранней подачи заявок на розыгрыш билетов будет доступен с 27 октября.

«Какой захватывающий шаг на пути к 2026 году! В то время как национальные сборные со всего мира борются за место на историческом чемпионате мира FIFA 26, я очень рад, что так много любителей футбола также хотят принять участие в этом знаменательном событии в Северной Америке», – передает пресс-служба слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее издание The Telegraph узнало, что начальная цена билета на матч-открытие первенства мира составит почти 400 долларов. Стоимость билетов на грядущий чемпионат в десятки раз превышает стоимость билетов на ЧМ-2022 в Катаре.