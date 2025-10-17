Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников

Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Марлос стал жертвой мошенников.

Бразильский хавбек получил украинское гражданство в 2020 году и купил элитную недвижимость в Киевской области. Стоимость коттеджа составляет 700 тысяч долларов, сообщает «Судовой репортер».

После отъезда из Украины Марлос узнал, что его недвижимость продали неизвестным людям по фейковым документам.

По материалам дела, в конце 2023 года от имени 37-летнего футболиста действовал его законный представитель. Шевченковский районный суд Киева 19 сентября текущего года арестовал коттедж общей площадью 544 квадратных метра.

На данный момент Киево-Святошинский районный суд изучает иск о признании договора купли-продажи недействительным. Судебное слушание запланировано на 3 ноября.

Бразилец Марлос перебрался в украинский чемпионат в 2012 году, подписав контракт с харьковским «Металлистом». В 2014 году игрок присоединился к «горнякам» и выступал с ними до 2021 года. За донецкий клуб он провел 287 матчей, в которых забил 74 гола во всех турнирах.