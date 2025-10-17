«Невероятный защитник». В Европе призывают следить за игрой Забарного

Ведущий подкаста FC Wonderkid Алекс Брайс поделился мнениями по поводу дуэта центральных защитников «ПСЖ» – украинца Ильи Забарного и эквадорца Вильяна Пачо.

«Пачо и Забарный, которых подписал «ПСЖ», настолько недооценены центральные защитники, что люди недостаточно уделяют им внимание. Да, да, да, люди не говорят о них.

Они упоминают о Маркиньосе как центральном защитнике «ПСЖ». Некоторые даже думают, что Кимпембе все еще там. Но мы должны сказать, чтобы следить за Пачо и Забарным – двумя невероятными центральными защитниками», – сказал Брайс в своем подкасте.