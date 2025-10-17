Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Умер болгарин, который стал Манчестером Юнайтедом

Марин Левиджов стал автором уникальной жизненной истории

The Guardian. Марин Левиджов, или Манчестер Юнайтед

Необычная история фаната, ставшая легендой. В Болгарии на 62-м году жизни умер Марин Левиджов – человек, который посвятил всю жизнь своей любви к клубу «Манчестер Юнайтед» и боролся за право официально носить его имя.

После финала Лиги чемпионов 1999 года, когда «Юнайтед» совершил знаменитый камбэк против «Баварии», Марин пообещал себе: если команда победит, он сделает все, чтобы изменить имя. Так началась его 15-летняя борьба с бюрократией.

Сначала суд отказал – из-за авторских прав. Позже разрешил имя Манчестер, но не Юнайтед.

«Я не хочу быть названным в честь города, я хочу носить имя клуба», – говорил Левиджов.

Он жил в городе Свиштов, работал на стройке, ухаживал за котами, которых называл в честь игроков «Юнайтед» – Руни, Рио, Бекхэм. В 2011-м о нем сняли документальный фильм – фанат побывал на «Олд Траффорд» и встретился с Димитаром Бербатовым.

В 2014 году он набил эмблему клуба на лбу в знак протеста против суда. А спустя годы, потеряв мать и столкнувшись с трудностями, нашёл способ исполнить мечту – крестился в православной церкви под именем Манчестер Юнайтед Здравков Левиджов. «По крайней мере, Бог будет знать меня под моим настоящим именем», – говорил он.

13 октября сердце Марина остановилось. Но для болельщиков «Юнайтед» он навсегда останется человеком, который действительно жил под именем своего клуба.

Максим Лапченко Источник: The Guardian
