Замен станет больше? УЕФА планирует внедрить новые правила в футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может внедрить новые правила в футболе, которые обсуждались на Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации клубов (ECA).

По информации источника, ведущие европейские команды собрались в итальянском Риме, чтобы обсудить снижение нагрузки на футболистов. Представители Английской Премьер-лиги и других топовых чемпионатов недовольны огромным количеством матчей в ходе одного сезона.

Сообщается, что УЕФА рассматривает возможность увеличить количество замен с пяти до шести, а также изменить количество игроков в заявке на сезон – увеличить до 28 футболистов.

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) поддержала эту идею, однако сомневается, что изменения существенно помогут игрокам, ведь нововведения не снизят количество изнурительных перелетов и психологической усталости, даже если игрок не выходит на поле.

Чтобы инициатива стала реальностью, она должна получить одобрение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который и отвечает за изменения в правилах футбола.