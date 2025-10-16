Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Замен станет больше? УЕФА планирует внедрить новые правила в футболе

Ведущие топ-клубы Европы встретились на Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации клубов

16 октября 2025, 22:59
267
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может внедрить новые правила в футболе, которые обсуждались на Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации клубов (ECA).

По информации источника, ведущие европейские команды собрались в итальянском Риме, чтобы обсудить снижение нагрузки на футболистов. Представители Английской Премьер-лиги и других топовых чемпионатов недовольны огромным количеством матчей в ходе одного сезона.

Сообщается, что УЕФА рассматривает возможность увеличить количество замен с пяти до шести, а также изменить количество игроков в заявке на сезон – увеличить до 28 футболистов.

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) поддержала эту идею, однако сомневается, что изменения существенно помогут игрокам, ведь нововведения не снизят количество изнурительных перелетов и психологической усталости, даже если игрок не выходит на поле.

Чтобы инициатива стала реальностью, она должна получить одобрение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который и отвечает за изменения в правилах футбола.

УЕФА IFAB правила футбола
Николай Титюк Источник: BBC
Комментарии 2
Віталій Ткачук
А може б УЄФА і ФІФА зменшили кількість турнірів? Гроші 💰
Ответить
0
Arera
Ещё перерыв сделайте на два часа вместо 15 минут. Игрокам же нужно принять вааану. Выпеть чашечку кофе после изнурительного первого тайма... Дебилы млять...
Ответить
0
