Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может вернуться в «Тоттенхэм». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, клуб из Лондона готовит клуб 32-летнего футболиста. «Шпоры» готовы заплатить огромную сумму за Гарри, активировав сумму его отступных и дав игроку большую зарплату.

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Больше Кейна в текущем сезоне европейских чемпионатов не забил никто.

Ранее сообщалось о том, что лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру.