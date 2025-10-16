Лучший бомбардир Европы может сменить клуб. Готовится трансфер
Гарри Кейн может вернуться в «Тоттенхэм»
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может вернуться в «Тоттенхэм». Об этом сообщает TeamTalk.
По информации источника, клуб из Лондона готовит клуб 32-летнего футболиста. «Шпоры» готовы заплатить огромную сумму за Гарри, активировав сумму его отступных и дав игроку большую зарплату.
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Больше Кейна в текущем сезоне европейских чемпионатов не забил никто.
Ранее сообщалось о том, что лучший бомбардир Европы определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
