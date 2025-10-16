БИЛОВАР: «Люди думают, что Суркис говорит, кого ставить в старт Динамо»

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар заявил, что футбольные эксперты не всегда справедливо его критикуют. Футболист признался, как на его карьеру повлияли отношения с Яной Суркис.

– Когда уже узнали публично, что вы с Яной Суркис являетесь парой, с этого момента пошло «зятек»?

– В команде меня еще раньше начали так называть.

А когда люди узнали об этом, для меня это было, честно говоря... Этот момент и игра с «Минаем» – с этого момента люди не только начали меня «зяток» называть, а на меня такая упала ненависть от людей... Я считаю, несправедливая оценка экспертов футбольных.

Я помню, как некоторые эксперты обо мне в дубле отзывались и сейчас как изменилось их мнение. И я понимаю, что это только потому, что они узнали о том, что моя жена – это дочь Игоря Суркиса.

Я читал этот хейт после игры с Минаем и ровно через две недели я перестал читать комментарии, интернет. Я могу почитать, если мне кто-то из семьи или друзья покажут, что есть какой-то прикольный пост, где можно посмеяться или даже это конструктивная критика. Но если это какой-нибудь подпиващик написал 2 слова – нет времени. Не только свои эмоции, силы, не хочется время на него тратить.

Люди же думают, что [Игорь Михайлович говорил, кого нужно ставить в стартовый состав]. Ты – человек футбольный и понимаешь, как это все происходит в «Динамо». Ладно, если обычные люди, но у нас такие высказывания позволяют себе те, на кого смотрят тысячи людей по Украине. Когда я это увидел, для меня тогда медиапространство в Украине просто умерло.

– Как Она тебе помогала?

– Это была колоссальная поддержка. После «Мину» она каждый день со мной общалась, даже говорила, что это она виновата, чтобы я не воспринимал это на себя. Она говорила, что если бы ошибся кто-то другой – люди бы радовались, что команда выиграла 4:1, а здесь для людей это инфопривод, все паблики будут выставлять. Это нас тогда очень сильно сблизило, потому что я не знаю, смог бы я без нее справиться, – сказал Биловар.