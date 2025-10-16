Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иногда они возвращаются. Защитник Баварии может перебраться в Серию А
Германия
16 октября 2025, 09:41 | Обновлено 16 октября 2025, 09:43
Итальянские клубы присматриваются к южнокорейскому футболисту

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ким Мин Джэ

Южнокорейский центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может снова вернуться в итальянский чемпионат.

Самый дорогой азиатский игрок в истории (57 миллионов евро в качестве отступных) в сезоне-2022/23 вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии.

Руководство «Милана» и «Ювентуса» активно интересуется 28-летний футболистом, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что оба гранда поборются за игрока в зимнее трансферное окно. «Ювентус» нуждается в замене Глейсону Бремеру, который в очередной раз травмировался. Миланский клуб изучал вопрос еще летом, однако решил сфокусироваться на других вариантах. Как указывает издание, основная проблема для обоих клубов – баснословная зарплата футболиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кима Мин Джэ оценивается в 32 миллиона евро, соглашение игрока и баварцев рассчитано до лета 2028 года.

В нынешней кампании защитник появлялся на поле дважды, в его активе 1 результативная передача.

По теме:
Контракт истекает. Барселона и Бавария охотятся за известным форвардом
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Тренер Дженоа высказался об игре Малиновского
Ким Мин Джэ Милан Ювентус Бундеслига Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Германии по футболу
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии 0
