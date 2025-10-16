Иногда они возвращаются. Защитник Баварии может перебраться в Серию А
Итальянские клубы присматриваются к южнокорейскому футболисту
Южнокорейский центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ может снова вернуться в итальянский чемпионат.
Самый дорогой азиатский игрок в истории (57 миллионов евро в качестве отступных) в сезоне-2022/23 вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии.
Руководство «Милана» и «Ювентуса» активно интересуется 28-летний футболистом, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что оба гранда поборются за игрока в зимнее трансферное окно. «Ювентус» нуждается в замене Глейсону Бремеру, который в очередной раз травмировался. Миланский клуб изучал вопрос еще летом, однако решил сфокусироваться на других вариантах. Как указывает издание, основная проблема для обоих клубов – баснословная зарплата футболиста.
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кима Мин Джэ оценивается в 32 миллиона евро, соглашение игрока и баварцев рассчитано до лета 2028 года.
В нынешней кампании защитник появлялся на поле дважды, в его активе 1 результативная передача.
