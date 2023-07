ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала 26-летнего южнокорейского защитника из Наполи

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» официально объявила о подписании 26-летнего южнокорейского центрального защитника Ким Мин Джэ из «Наполи».

Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

В «Баварии» Ким будет выступать под 3-м номером.

В сезоне 2022/23 Ким Мин Джэ провел 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

The 𝕄𝕆ℕ𝕊𝕋𝔼ℝ has arrived in Munich. 🇰🇷#ServusMinjae #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/h8QlsUoeI9