Испанский тренер призвал Ямаля быть осторожным со своим окружением
Огромное внимание со стороны может негативно отразиться на 18-летнем игроке
Бывший тренер «Севильи» Хоакин Капаррос считает, что испанскому вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю необходимо быть крайне осторожным во внешней среде.
По мнению испанского специалиста, талантливому игроку уделяют чересчур много внимания, под таким давлением можно «сломаться».
«Окружение Ламина Ямала? У него огромный талант, но о его окружении нужно очень заботиться. Слишком много пресс-конференций, слишком много внимания. Настоящие звезды – это не те, кто появляется на один сезон, это те, кто остается на вершине 15-20 лет. Ему нужно быть осторожным со своим окружением и с тем, что он делает», – сказал 69-летний Капаррос.
Папарацци постоянно охотятся за молодым вундеркиндом: пытаются узнать детали личной жизни, контрактов и прочего. Ранее французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе призвал следить за игрой Ламина на поле, а не за тем, что он делает за его пределами.
