ФОТО. Динамо показало, как красиво осенью выглядит клубный стадион

Киевское «Динамо» поделилось яркими осенними снимками своего домашнего стадиона имени Валерия Лобановского.

На опубликованных фото арена предстала в ярких красках – все вокруг покрыто желтыми листьями, создавая теплую атмосферу осени в самом центре столицы. Стадион выглядит по-особому уютно именно в это время года.

Пресс-служба Динамо отметила: «Осень добавляет стадион им. В. Лобановского еще больше уюта и красоты».

