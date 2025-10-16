Украина. Премьер лига16 октября 2025, 00:59 | Обновлено 16 октября 2025, 01:14
112
0
ФОТО. Динамо показало, как красиво осенью выглядит клубный стадион
Осень добавляет стадиону им В. Лобановского еще больше уюта и красоты
Киевское «Динамо» поделилось яркими осенними снимками своего домашнего стадиона имени Валерия Лобановского.
На опубликованных фото арена предстала в ярких красках – все вокруг покрыто желтыми листьями, создавая теплую атмосферу осени в самом центре столицы. Стадион выглядит по-особому уютно именно в это время года.
Пресс-служба Динамо отметила: «Осень добавляет стадион им. В. Лобановского еще больше уюта и красоты».
