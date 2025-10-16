Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Динамо показало, как красиво осенью выглядит клубный стадион
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 00:59 | Обновлено 16 октября 2025, 01:14
ФОТО. Динамо показало, как красиво осенью выглядит клубный стадион

Осень добавляет стадиону им В. Лобановского еще больше уюта и красоты

ФК Динамо

Киевское «Динамо» поделилось яркими осенними снимками своего домашнего стадиона имени Валерия Лобановского.

На опубликованных фото арена предстала в ярких красках – все вокруг покрыто желтыми листьями, создавая теплую атмосферу осени в самом центре столицы. Стадион выглядит по-особому уютно именно в это время года.

Пресс-служба Динамо отметила: «Осень добавляет стадион им. В. Лобановского еще больше уюта и красоты».

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото стадионы стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
