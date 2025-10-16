Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
16 октября 2025, 20:50 | Обновлено 16 октября 2025, 21:18
Обновлен рейтинг главных фаворитов на победу в ЧМ-2026. Где Украина?

«Сине-желтые» заняли 20 место

World Cup

Известный американский портал ESPN обнародовал обновленный рейтинг главных фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года.

Лидером рейтинга стала национальная команда Франции, которая свой следующий матч отбора проведет против Украины. Действующий победитель Евро-2024 Испания заняла второе место, в Англии – бронза.

Португалия заняла четвертое место, а Бразилия – пятое. Победитель последнего Мундиаля сборная Аргентины заняла седьмое место.

Сборная Украины заняла в списке 20 место, опередив такие команды, как Сенегал, США, Мексику, Японию и Эквадор.

Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN

  1. Франция
  2. Испания
  3. Англия
  4. Португалия
  5. Бразилия
  6. Нидерланды
  7. Аргентина
  8. Италия
  9. Германия
  10. Уругвай...

....20. Украина

ESPN ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Комментарии 2
Популярные новости
