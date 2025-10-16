Обновлен рейтинг главных фаворитов на победу в ЧМ-2026. Где Украина?
«Сине-желтые» заняли 20 место
Известный американский портал ESPN обнародовал обновленный рейтинг главных фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года.
Лидером рейтинга стала национальная команда Франции, которая свой следующий матч отбора проведет против Украины. Действующий победитель Евро-2024 Испания заняла второе место, в Англии – бронза.
Португалия заняла четвертое место, а Бразилия – пятое. Победитель последнего Мундиаля сборная Аргентины заняла седьмое место.
Сборная Украины заняла в списке 20 место, опередив такие команды, как Сенегал, США, Мексику, Японию и Эквадор.
Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN
- Франция
- Испания
- Англия
- Португалия
- Бразилия
- Нидерланды
- Аргентина
- Италия
- Германия
- Уругвай...
....20. Украина
796865
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новый рейтинг Forbes: юный Ламин Ямаль впервые в десятке самых богатых
Рассказываем об успехах звездных нападающих в этом сезоне