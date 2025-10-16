Обновлен рейтинг главных фаворитов на победу в ЧМ-2026. Где Украина?

Известный американский портал ESPN обнародовал обновленный рейтинг главных фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года.

Лидером рейтинга стала национальная команда Франции, которая свой следующий матч отбора проведет против Украины. Действующий победитель Евро-2024 Испания заняла второе место, в Англии – бронза.

Португалия заняла четвертое место, а Бразилия – пятое. Победитель последнего Мундиаля сборная Аргентины заняла седьмое место.

Сборная Украины заняла в списке 20 место, опередив такие команды, как Сенегал, США, Мексику, Японию и Эквадор.

Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN

Франция Испания Англия Португалия Бразилия Нидерланды Аргентина Италия Германия Уругвай...

....20. Украина

