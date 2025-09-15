Рейтинг самых богатых спортсменов 2025 года. Кто смог опередить Месси?

Известный британский портал The Sun обнародовал рейтинг самых богатых спортсменов в 2025 году.

Лидером рейтинга стал пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду, суммарный доход которого составляет 194,4 миллиона фунтов стерлингов.

Второе место досталось гольфисту Джону Раму, который получил 161,32 миллиона фунтов стерлингов. Бронзовое место отошло Лионелю Месси – 99,9 млн фунтов.

На пять миллионов меньше заработал легендарный баскетболист Леброн Джеймс, который разместился на четвертой строчке, а за ним сразу идет еще один представитель НБА Яннис Адетокумбо (82,14 млн фунтов стерлингов).

Ранее известный британский портал GiveMeSport составил список самых богатых боксеров в истории.

Рейтинг самых богатых спортсменов от The Sun

https://www.thesun.co.uk/sport/36678041/sports-earning-cristiano-ronaldo-lionel-messi/