Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 20:13 |
Шовковский не сможет рассчитывать на трех игроков Динамо в следующей игре

В «Динамо» – кадровые проблемы

ФК Динамо. Александр Шовковский

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура УПЛ, где луганская «Заря» примет киевское «Динамо»

Главный тренер киевлян Александр Шовковский не сможет рассчитывать на трех игроков столичного клуба в этом матче. Защитник Кристиан Биловар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в прошлом матче с «Металлистом 1925». Денис Попов завершает восстановление от травмы и готовится уже скоро тренироваться в общей группе. Хавбек Анхель Торрес пока тренируется индивидуально, а в общую группу вернется на следующей неделе.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Александр Шовковский Кристиан Биловар Денис Попов Анхель Торрес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
