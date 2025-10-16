Шовковский не сможет рассчитывать на трех игроков Динамо в следующей игре
В «Динамо» – кадровые проблемы
В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура УПЛ, где луганская «Заря» примет киевское «Динамо»
Главный тренер киевлян Александр Шовковский не сможет рассчитывать на трех игроков столичного клуба в этом матче. Защитник Кристиан Биловар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в прошлом матче с «Металлистом 1925». Денис Попов завершает восстановление от травмы и готовится уже скоро тренироваться в общей группе. Хавбек Анхель Торрес пока тренируется индивидуально, а в общую группу вернется на следующей неделе.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.
